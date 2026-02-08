مهرجان الفرجان يحتفي بالمواهب ويعزز روح الإبداع بـ110 ورش متنوعة

تواصل مؤسسة فرجان دبي تنظيم فعاليات مهرجان الفرجان بحديقة مشرف الوطنية، خلال الفترة من 5 إلى 15 فبراير الجاري، في أجواء مجتمعية نابضة بالحياة، تجمع بين الإبداع والترفيه والهوية الوطنية، مع تركيز خاص على دعم المواهب الفنية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ويشهد المهرجان مشاركة نحو 20 موهبة فنية متنوعة، تشمل الغناء والعزف الموسيقي والفن التشكيلي، إلى جانب فرقة للفنون الشعبية، في عروض يومية تبرز الطاقات الإبداعية، وتثري المشهد الفني ضمن المهرجان، بما يعكس تنوع المواهب المحلية، وحضورها اللافت.

كما يتضمن المهرجان تنظيم 110 ورش عمل متنوعة للأطفال، تقدمها 12 جهة على مدار أيامه، ومن بينها ورش الرسم على اللوحات، وتصميم الأساور، وصناعة العجين الملون والكوكيز، وورش التزيين ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى ورش مستوحاة من الطابع الإماراتي مثل صناعة العود المعطر، وصناعة العطور، وصناعة مخمرية الزعفران.

وبجانب ذلك يضم مهرجان الفرجان منطقة «مواهب الفرجان»، وهو معرض فني، يسلط الضوء على إبداعات فنانين مواطنين من مختلف فرجان دبي، ويعرض مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة، تشمل لوحات لفنانين تشكيليين، تعكس تنوع الأساليب والمدارس الفنية.

وفي هذا السياق أكدت إلهام العوضي، مدير التسويق في فرجان دبي، أن مهرجان الفرجان يشكل منصة داعمة للمواهب المواطنة، وقالت: «نحرص من خلال مهرجان الفرجان على إتاحة مساحة حاضنة للمواهب الفنية، ومنحهم الفرصة للتعبير عن قدراتهم أمام الجمهور، بما يسهم في دعم المشهد الإبداعي المحلي، وتعزيز الحضور الفني للمواهب الوطنية».

وأضافت: «يولي المهرجان اهتماماً خاصاً بالأطفال، انطلاقاً من إيماننا بأهمية تنمية روح الإبداع لديهم منذ الصغر، عبر إشراكهم في ورش فنية وتفاعلية، تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، في بيئة مجتمعية آمنة ومحفزة».

وأشارت العوضي إلى أن المهرجان يعكس حرص فرجان دبي على إحياء التراث الفني الإماراتي، قائلة: «نحرص على تضمين ورش وأنشطة مستوحاة من الموروث الإماراتي، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية، ويسهم في نقل القيم الثقافية والفنية الأصيلة بأسلوب معاصر وتفاعلي».

ويسهم مهرجان الفرجان في تعزيز التقارب والتلاقي بين أفراد الفرجان، وترسيخ قيم التضامن المجتمعي، من خلال توفير تجربة مجتمعية متكاملة، كما يهدف إلى دعم ريادة الأعمال، وتمكين المواهب والمشاريع الوطنية الناشئة، عبر إتاحة منصة تفاعلية تمكن أصحاب الأفكار الإبداعية من عرض مشاريعهم، والتواصل مع المجتمع، إلى جانب إبراز التراث والفنون والهوية الوطنية في إطار ترفيهي وثقافي، يجمع مختلف فئات المجتمع.

وتهدف فرجان دبي إلى ربط الأحياء في دبي والاحتفاء بالثقافة والتقاليد والمواهب الإماراتية.