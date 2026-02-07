جمعية الصحفيين ومركز باحثي الإمارات يوقعان مذكرة تفاهم

زار وفد من مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات مقر جمعية الصحفيين الإماراتية في دبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات البحثية والمعرفية والإعلامية. وقام الوفد بجولة تعريفية في مبنى الجمعية، اطلع خلالها على مرافقها وأقسامها المختلفة، وتعرف على الأنشطة الإعلامية والمهنية التي تنظمها الجمعية على مدار العام، كما زار مركز الإبداع الإعلامي، ومركز التدريب، ومسرح الجمعية الذي يتسع لـ 100 شخص.

وجرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، تهدف إلى دعم الدراسات والبحوث الإعلامية. ووقع المذكرة فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والدكتور فواز حبّال، الأمين العام وعضو مجلس الأمناء في مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات.