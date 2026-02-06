"طرق دبي" تحصد جائزة أفضل حاضنة ابتكار على مستوى العالم

حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجازاً عالمياً جديداً يُضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات الريادية، بعد فوزها بالمركز الأول عالمياً في فئة "أفضل مُسرّع ابتكار" على مستوى العالم ضمن جوائز المعهد العالمي لإدارة الابتكار "GIMI" لعام 2025، والتي تمنح للجهات التي تُحدث أثراً ملموساً في منظومات الابتكار حول العالم.

وتفصيلاً، أكّدت شيخة أحمد المهيري، مدير إدارة الابتكار والريادة بقطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، أن برنامج "مسرّع الابتكار" في الهيئة يهدف إلى الاستفادة المثلى من ابتكارات الشركات الناشئة في مجالات التنقّل المتوائمة مع إستراتيجية الهيئة وتوجهات الدولة في هذا المجال، وذلك عن طريق البحث عن الشركات الناشئة، وتقييمها، ودعمها لتطوير وتطبيق حلولها الابتكارية داخل الهيئة وبالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، مما يُفعِّلُ ويعزز دور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ويرفع مؤشر نضج الابتكار في الهيئة، موضحة أن البرنامج أثبت فعاليته كنموذج تشغيلي متكامل في تمكين الابتكار وتسريع عملية تبنّي الحلول التقنية المتقدمة.

وقالت المهيري إن هذا التتويج العالمي تأكيد على تكامل منظومة الابتكار في هيئة الطرق والمواصلات، حيث أسهم برنامج "توسيع نطاق التنقّل - ScaleUp Mobility"، الذي أطلقته إدارة الابتكار والريادة بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، في ترسيخ نموذج مؤسسي فاعل لتمكين الابتكار وربطه بالنتائج التشغيلية، كما عزّز هذا النجاح الدور الذي يؤديه مركز هيئة الطرق والمواصلات لأبحاث وابتكارات التنقّل "TRIP"، بوصفه الذراع الابتكارية والتطبيقية للبرنامج، من خلال توفير البنية التحتية الداعمة وتحويل مخرجات البحث والابتكار إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يضمن مواءمة المبادرات الابتكارية مع التوجهات المستقبلية لقطاع التنقّل واستراتيجيات الهيئة طويلة المدى.

وأضافت أن هذا الفوز تأكيد عالمي لريادة دبي في الابتكار الحكومي، وترسيخ لالتزامنا بتطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة بالشراكة مع الشركات الناشئة، ويمثّل برنامج "توسيع نطاق التنقّل - ScaleUp Mobility " نموذجاً ناجحاً لربط الابتكار بالنتائج التشغيلية الفعلية.

تم الإعلان عن الفوز بالجائزة خلال حفل توزيع جوائز معهد الابتكار العالمي GIMI، الذي أُقيم في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل بمشاركة واسعة من نخبة من قادة الابتكار وصنّاع القرار وممثّلي المؤسسات الحكومية والخاصة من مختلف دول العالم.

وتكمن أهمية الفوز بالجائزة لدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً ولإمارة دبي على وجه الخصوص في الاعتراف العالمي بهيئة الطرق والمواصلات كمنصة رائدة للابتكار الحكومي، وتعزيز ثقة الشركات الناشئة والمستثمرين في منظومة الابتكار بدبي، إلى جانب دعم الحضور الإعلامي الدولي ورفع القدرة التنافسية العالمية، بما يسهم في ترسيخ وتأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتقنيات الناشئة في قطاع النقل الحضري.