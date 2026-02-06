محاكم دبي تطلق برنامج «مسرعات رواد الابتكار القضائي»

أطلقت محاكم دبي برنامج «مسرعات رواد الابتكار القضائي»، وذلك في إطار مساعيها الرامية لدفع عجلة التحول الذكي وبناء منظومة قضائية متطورة تواكب متطلبات المستقبل، وترجمةً للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في كفاءة وتميز المنظومة القضائية.

ويمثل البرنامج منصة تدريبية متكاملة تمتد على مدى ثلاثة أشهر، لـ 23 من موظفي محاكم دبي وطلبة الجامعات، تجمع بين المعرفة الأكاديمية المتخصصة، والتطبيق العملي الميداني، والتوجيه من قبل الخبراء. ويرتكز البرنامج على فلسفة «الابتكار الموجه بالتحدي».

حيث ينطلق من تحليل عميق للواقع القضائي في دبي لتحديد أبرز التحديات الهيكلية والوظيفية، ومن ثم تصميم حلول مبتكرة وكفيلة بإحداث نقلةً نوعية في أداء المنظومة القضائية. ويمثل برنامج «مسرعات رواد الابتكار القضائي» محطة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي للمحاكم، كما تجسد رؤيتنا جعل الابتكار سمة دائمة لعملنا القضائي.

وينقسم البرنامج إلى مرحلتين رئيسيتين، هما مرحلة المعسكرات المكثفة والتي تمتد على مدار 12 أسبوعاً، حيث تخصص هذه الفترة للتوسع في منهجيات الابتكار وتطبيقها عبر سلسلةٍ من الورش العملية المتخصصة، تشمل أربع ورش أساسية مترابطة تقدم بشكل حضوري في مقر محاكم دبي، لضمان استيعاب المهارات وتطبيقها تدريجياً، أما المرحلة الثانية - وهي مرحلة الاعتماد والتنفيذ - فتمتد لثلاثة أسابيع وتهدف إلى دعم الفرق في تحضير عروضها النهائية ووضع الخطط التنفيذية التفصيلية.

وتتضمن المرحلة الأولى من البرنامج مجموعة من ورش العمل، وهي ورشة التأسيس في الأسبوع الأول، وتهدف إلى بناء لغة ابتكارية مشتركة بين المشاركين، كما تتناول أساسيات الابتكار في القطاع القضائي، وأدوات التفكير التصميمي، وتوضح السياق الاستراتيجي للبرنامج.

أما ورشة التفكير في الأسبوع الثاني، فتركز على تحويل التحديات القضائية إلى فرص ابتكارية ملموسة، ويتم فيها استخدام تقنيات مثل «الإبداع المشترك» و«نموذج العمل الأولي للفكرة» (Business Model Canvas) لإعادة تصور آليات توليد القيمة.

ويشهد الأسبوع الخامس ورشةً لتحويل الأفكار المختارة إلى مفاهيم عمل واضحة وقابلة للاختبار، باستخدام أدوات مثل «نموذج مقترح القيمة» (Value Proposition Canvas) لضمان مواءمة الحلول مع احتياجات المستفيدين الحقيقية. وتركز ورشة التنفيذ خلال الأسبوع الثامن على الجانب العملي عبر تطوير خطط تنفيذية شاملة، تتناول النماذج المالية، واستراتيجيات دخول السوق، وإعداد عروض تقديمية مؤثرة.

ولا يقتصر البرنامج على ورش العمل فحسب، بل يدعم المشاركين من خلال جلساتٍ توجيهية أسبوعية تعقد بشكل افتراضي عبر منصة «مايكروسوفت تيمز» (Microsoft Teams)، متيحاً لكل فريق ست جلسات مع خبراء وموجهين متخصصين لصقل الأفكار ومعالجة التحديات. ويوفر العرض التجريبي لـ«برنامج مسرعات رواد الابتكار القضائي» في الأسبوع الحادي عشر، محاكاة كاملة للجلسة النهائية بهدف بناء ثقة الفرق وتلقي ملاحظات بناءة من الخبراء. أما العرض النهائي للبرنامج في الأسبوع الحادي عشر، فسيعقد حضورياً بحضور مدير محاكم دبي والإدارة العليا والشركاء الاستراتيجيين، حيث تعرض المشاريع المبتكرة ويتم تكريم أفضل الحلول القابلة للتنفيذ.

وتم تصميم «برنامج مسرعات رواد الابتكار القضائي» لمعالجة ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشكل تحديات جوهرية أمام مستقبل القضاء، وتتمثل في كفاءة النظام القضائي وتجربة المتعاملين؛ والتخصص القضائي وبناء القدرات الوطنية.

والعدالة البيئية والرقمية لمستقبلٍ مستدام. ولضمان نجاح البرنامج، تم وضع آلية اختيار دقيقة للمشاركين، اعتماداً على تقييم خمس كفاءات أساسية، وهي الرؤية الشاملة والتفكير الاستراتيجي والتأثير والمبادرة والتفكير الإبداعي. ويوفر البرنامج للمشاركين مجموعةً من الأدوات الرقمية المتطورة لتعزيز تجربتهم وتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم بفعالية، مثل Doodle وCanva وMicrosoft Forms، وأدوات التحليل والبيانات مثل Microsoft Excel وMicrosoft Word وMicrosoft PowerPoint.