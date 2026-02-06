قرعة الفرق المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية اليوم

أعلنت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في شرطة دبي، إجراء قرعة ترتيب الفرق للبدء في منافسات النسخة السابعة من التحدي، اليوم، في نادي الضباط بمنطقة الجداف، بحضور قادة الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، والمعنيين والحكام والمختصين في التحدي.

وتهدف القرعة إلى تحديد دور وتوقيت مشاركة كل فريق من الفرق في خوض المنافسات التي ستنطلق غداً السبت في المدينة التدريبية بالروية، على مدار 5 أيام، بما ينظم عملية الاستعداد البدني والذهني وجاهزية كل فريق في التوقيت المناسب.

ومع اقتراب بدء الحدث العالمي، تواصل الفرق الشرطية التكتيكية والوحدات الخاصة من مختلف دول العالم، في المدينة التدريبية بالروية، استعداداتها المُكثفة لقياس مستوى قدرات عناصرها التكتيكية لخوض المنافسات.

وتتدرب الفرق حالياً على التحضير للتحديات الخمسة الرئيسية هي «إنقاذ رهينة»، وتحدي «الهجوم»، و«إنقاذ ضابط»، وتحدي «البرج»، و«مسابقة الموانع»، والتي تتطلب من كل فريق أن يجتازها في أقل مدة زمنية ليحصل على أعلى نسبة من النقاط، إلى جانب البراعة في التصويب على الأهداف، واستخدام أسلحة مُتعددة، وحمل الدمى ثقيلة الوزن.

والتعامل مع عدد من العقبات الصعبة والنزول من أعلى البرج باستخدام الحبال وغيرها من التحديات. وأبدت الفرق الشرطية التكتيكية والوحدات الخاصة، استعدادها العالي من أجل خوض المنافسات من خلال الحضور المُبكر إلى الدولة، والاستعداد المُسبق في أوطانها من خلال اختيار الكوادر والعناصر البشرية القادرة على تحقيق أعلى النتائج والنقاط في التحدي.

وفي إطار آخر، تُنظم اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، اليوم، في المدينة التدريبية بالروية بدبي، مُسابقة «الدراجات الجبلية» الخاصة بالفرق والوحدات الشرطية والتكتيكية في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والتي ستستمر لمدة يوم واحد.

وأوضحت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن مسابقة «الدراجات الجبلية» تعتبر طوعية لأعضاء الفرق التكتيكية الراغبة في المشاركة فيها قبل بدء انطلاق تحدي الإمارات للفرق التكتيكية في نسخته السابعة غداً.

وأشارت إلى أن المسابقة تتضمن مساراً مُتعرجاً يمتد إلى مسافة 1.35 كم، مبينة أن كل فريق من الفرق سيتكون من 5 أعضاء وسينطلق من خط البداية وصولاً إلى ميدان القنص، وذلك لرمي عدة أهداف، ثم الانتقال إلى خط النهاية.

وبينت أن المسابقة ستنطلق في الساعة الثامنة صباحاً، وهي مُتاحة أمام الجمهور من أجل مشاهدة الفرق التكتيكية والشرطية، فيما ستحصل الفرق الفائزة في المسابقة على جوائز مالية.

من جهة أخرى وفي إطار الاستعدادات الجارية لمنافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، وفي إطار الحرص على إشراك أكبر عدد من أفراد المجتمع في الحدث العالمي، لإظهار قدراتهم الإبداعية في مجال إعداد الفيديوهات سواء العادية أو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أكدت شرطة دبي مواصلة استقبال التسجيل في مسابقة «أفضل فيديو لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، تحت مسمى «SWAT Clip»، والذي يستهدف أفراد الجمهور وطلبة الكليات والجامعات والمدارس.

وأوضح العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، المشرف العام للمسابقة، أن عدد المسجلين في المسابقة منذ إطلاقها في الـ 28 من الشهر الماضي بلغ 97 طالباً وطالبة من 16 دولة منها الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والهند، وقرغيزستان، وكازخستان، ومالدوفيا، وإثيوبيا، والفلبين، وإيران، إلى جانب العديد من الدول العربية والخليجية ومختلف دول العالم.

وبين أن أهداف المسابقة تتمثل في: توثيق البطولة بصرياً وفق سردية احترافية تعكس مكانتها العالمية، وإبراز القيم الإنسانية والمهنية للفرق المشاركة، وتعزيز الصورة الذهنية لشرطة دبي كجهة رائدة عالمياً في العمل الشرطي التخصصي، وإنتاج محتوى بصري قابل للاستخدام الإعلامي.