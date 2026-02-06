مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد ترسيخ دبي وجهة رائدة للمال والأعمال في العالم

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تسجيل نتائج سنوية قياسية في العام 2025، بما يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وارتفع عدد الشركات النشطة المسجلة التي يضمها مركز دبي المالي العالمي حالياً إلى أكثر من 8844 شركة، بزيادة قدرها 28% عن عام 2024.

كما ارتفع عدد الشركات النشطة الجديدة بنحو 2525 شركة، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالعام السابق، ما يدل على جاذبية المركز كبوابة استراتيجية للأسواق المالية العالمية والإقليمية، وارتفعت الإيرادات المجمعة لعام 2025 بنسبة غير مسبوقة بلغت 20% لتصل إلى 2.1 مليار درهم، مرتفعة من 1.78 مليار درهم في عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 28% ليبلغ 1.48 مليار درهم مقابل 1.16 مليار درهم في عام 2024.

وجهة رائدة

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي:

«إن النتائج غير المسبوقة التي حققها مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2025 في جميع المجالات تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة للمال والأعمال في العالم، ومركزاً دولياً لصناعة الفرص الاقتصادية والمالية الجديدة».

وأضاف سموه: «إن النمو المتواصل في عدد الشركات المسجلة والإيرادات وصافي الأرباح يعكس الثقة المتزايدة للمؤسسات المالية العالمية في منظومة دبي الاقتصادية والإطار التشريعي والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي القائم على النزاهة والكفاءة والشفافية، بما يعزز دور المركز كمحرك رئيسي لدعم تنافسية الإمارة إقليمياً ودولياً».

وتابع سموه: «يظل مركز دبي المالي العالمي ركيزة أساسية في استراتيجية دبي الطموحة لترسيخ مكانتها بين أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.. ونحن مستمرون في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية، والارتقاء بالبنية التحتية، وتعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب أفضل العقول والاستثمارات النوعية، لضمان بقاء دبي في طليعة المراكز المالية، ووجهة أولى للمؤسسات والمستثمرين ورواد الابتكار في العالم».

أداء استثنائي

وقال سموه على منصة «اكس»: أداء مركز دبي المالي العالمي في عام 2025 كان أداءً استثنائياً كبقية القطاعات في اقتصادنا الوطني، حيث حقق نمواً سنوياً في عدد الشركات النشطة المسجلة بلغ 28% لتصل إلى أكثر من 8.844 شركة، وزيادة في صافي أرباح المركز السنوية بنسبة 28%.

وأضاف سموه، يحتضن المركز 1.677 شركة في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي بارتفاع بلغ 35%، وأكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول بزيادة قدرها 22%، و1.289 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية بزيادة بلغت 61%، و50 ألف متخصص يعملون في بيئة عمل هي الأفضل والأكثر تقدماً عالمياً.

وأوضح سموه أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي مضاعفة الجهود، وتوحيد الطاقات، والتركيز على التوسعات الضخمة التي أطلقها للمركز المالي بقيمة 100 مليار درهم، لتبقى دبي في صدارة المراكز المالية العالمية كما يريدها سموه.

مركز عالمي

وخلال عام 2025، واصلت المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي نموها بوتيرة أسرع من السوق، ما ساهم في تحويل دبي إلى مركز عالمي مهم للخدمات المالية، وما زال المركز الوجهة المفضلة للشركات المالية التي تسعى للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويتجلى ذلك في كونه مقراً لأكبر نظام للخدمات المالية المنظمة في المنطقة، والذي يضم أكثر من 1052 شركة، وتشمل الشركات المقرات الإقليمية لأكثر من 290 بنكاً ومؤسسة سوق رأس مال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة، وأكثر من 500 كيان لإدارة الثروات والأصول، بما في ذلك 102 صندوق تحوط، وأكثر من 1289 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية.

ويؤدي العمل على نطاق واسع في جميع القطاعات إلى تمكين مركز دبي المالي العالمي ونظام عملائه من المساهمة بشكل فريد في تطوير قطاع الخدمات المالية العالمي.

وشملت قاعدة عملاء مركز دبي المالي العالمي المتنامية في عام 2025 شركات «كامبريدج أسوشيتس»، و«كابتال لاند»، وشركة «الصين الدولية لرأس المال»، و«ديلوكال»، و«هاودن ري إنشورنس».

وشركة «آي سي آي سي آي لإدارة الأصول»، و«مانولايف»، وبنك الكويت الوطني، و«نورث روك كابيتال»، و«بيمكو»، وصندوق التحوط «آر في كابيتال»، و«سيلفر بوينت كابيتال»، و«سكوير بوينت كابيتال» و«ستاروود كابيتال»، و«تورمالين»، و«بنك الوقف التركي»، و«ترانس-أمريكا لايف برمودا»، و«وربرغ بنكوس»، وغيرها الكثير من الشركات.

نمو استثنائي

عيسى كاظم: الأطر القانونية والتنظيمية المتطورة تدعم النمو الاستثنائي

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تشكّل الأطر القانونية والتنظيمية المتطورة التي يعتمدها مركز دبي المالي العالمي عماد هذا النمو الاستثنائي الذي حققه المركز في عام 2025.

ويساهم هذا النمو التدريجي بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يتماشى مع تحقيق التوجهات الوطنية والمستهدفات الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية (D33). كما يدعم قطاع الخدمات المالية في دبي، بقيادة مركز دبي المالي العالمي، التقدم في المنطقة من خلال تعزيز الاستثمار، وتحسين تدفقات رؤوس الأموال، وخلق نمو اقتصادي مستدام».

آفاق جديدة

عارف أميري:منظومة مركز دبي المالي العالمي تمكينية ومحفزة للابتكار

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يُظهر الأداء القياسي لمركز دبي المالي العالمي في عام 2025 نمواً غير مسبوق، في مرحلة يشهد فيها القطاع المالي العالمي آفاقاً جديدة واعدة، إذ تتجه المؤسسات المالية والمستثمرون والمبتكرون والعائلات ومزودو خدمات الشركات اليوم إلى تبني نماذج جديدة للإبداع والتشغيل والتوسع.

وتتميز المنظومة الداعمة في مركز دبي المالي العالمي بكونها بيئة تمكينية، محفزة للابتكار واستشراف المستقبل، وتلبي متطلبات الاقتصاد الرقمي الجديد، ما يضمن بقاء المركز في صدارة مشهد التحول الاقتصادي العالمي».

مصداقية

وساهم مركز دبي المالي العالمي في تحويل دبي إلى وجهة جاذبة لكبرى الشركات المالية العالمية والمبتكرين وقادة الخدمات المهنية، حيث يعمل وفق إطار عمل ومنظومة توفر اليقين القانوني والتنظيمي مع مرونة الأعمال، ليصبح بذلك معياراً للمراكز المالية الناشئة في جميع أنحاء العالم. وساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة دبي على مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، حيث احتلت المرتبة الـ 11 عالمياً، وجاءت ضمن أفضل 4 مراكز عالمية في مجال التكنولوجيا المالية.

وتعد دبي المركز المالي الوحيد في المنطقة، وواحدة من بين 9 مراكز مالية عالمية مصنفة ضمن فئة المراكز ذات القدرات الواسعة والعميقة. ويعتبر مؤشر المراكز المالية العالمية المؤشر الأكثر موثوقية في العالم.

حيث يشمل التقييم 140 مدينة مالية، ويرتكز على 140 عاملاً أساسياً، و28.549 تقييماً من القطاع المالي العالمي، كما يتم تطويره بشكل مستقل عن أي جهات أو منظمات ذات صلة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الابتكار

ويُعد مركز دبي المالي العالمي مقراً لأكبر تجمع في المنطقة يركز على الابتكار، حيث سجل وجود 1677 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في عام 2025 بزيادة قدرها 35%.

ويشمل هذا العدد 200 شركة في «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، أكبر تجمع مخصص لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبفضل منصة مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي و«كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، نجحت الشركات الناشئة مجتمعة، في جمع تمويل يتجاوز 4.3 مليارات دولار على مستوى المنطقة.

التنوع الاقتصادي

ويسهم تسريع وتيرة الابتكار، عبر مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي و«كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» في تعزيز التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة والتحول الرقمي، مع صياغة نماذج جديدة للنمو الاقتصادي تراعي المرونة والاستدامة.

ويعد إطلاق «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» أحد الأمثلة على هذا الابتكار والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع العقارات، ودعم أكثر من 200 شركة ناشئة ومتطورة في مجال تكنولوجيا العقار، وتوفير ما يزيد على 3000 فرصة عمل.

وجذب استثمارات بقيمة 300 مليون دولار بحلول عام 2030. ويرسخ هذا النمو الاستثنائي مكانة دبي مركزاً مالياً رائداً في المنطقة، ويعزز ريادتها في مجالات الابتكار والتحول الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الثروات الخاصة

ورسخ مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي عاصمة للثروات الخاصة في المنطقة، وجذب الأفراد والعائلات من أصحاب الملاءة المالية العالية، لتصبح دبي اليوم الوجهة الأولى للثروات الخاصة في الشرق الأوسط، مع استمرارها في توفير بيئة اقتصادية مزدهرة وآمنة للأثرياء من الأفراد والعائلات على حد سواء.

ويشهد المركز نمواً متسارعاً، حيث يضم الآن أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول، بزيادة قدرها 22% في عام 2025، مع انضمام 215 شركة جديدة خلال العامين والنصف الماضيين.

ومع سعي المكاتب العائلية لاستكشاف فئات أصول جديدة، واعتماد تقنيات ناشئة، ووضع استراتيجيات استثمارية مبتكرة، عزز مركز دبي المالي العالمي مكانته أفضل منصة للكيانات العائلية. ويضم المركز حالياً 1.289 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية، بزيادة سنوية قدرها 61%. كما قامت العائلات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها بتأسيس 1.115 مؤسسة عائلية، بزيادة سنوية قدرها 66%.

الجيل القادم

وخلال قمة مركز الثروات العائلية 2025، أعلن مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق «برنامج قادة الجيل القادم» في عام 2026، والذي تم تطويره بالتعاون مع الشركاء لتمكين الجيل القادم من قادة الشركات العائلية من خلال التدريب المكثف والتوجيه وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والابتكار وانتقال الإدارة بين الأجيال.

أكبر تجمع للمواهب والكفاءات

ويُعد مركز دبي المالي العالمي أكبر تجمع للمواهب والكفاءات في مجال الخدمات المالية على مستوى المنطقة، حيث يضم أكثر من 50200 متخصص يعملون في القطاع المالي. وقد وفر المركز أكثر من 4122 وظيفة جديدة في عام 2025، بزيادة قدرها 9%.

ويتميز هذا المجتمع المهني بتنوعه، إذ تشكل النساء 36% من القوى العاملة، مقابل 64% للرجال، ما يعكس التزام المركز بتعزيز التنوع والشمولية في القطاع.

ومن خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي وأكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي، يواصل مركز دبي المالي العالمي الاستثمار في تطوير مجتمع متنامٍ من المواهب والكفاءات، الأمر الذي يُعد مؤشراً محورياً على تعزيز التنمية الاقتصادية والتنافسية في دبي والمنطقة.

وقد شهدت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي تسجيل عدد قياسي من المتعلمين بلغ 10164 في برامج التدريب خلال العام 2025، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من برامج الأكاديمية منذ تأسيسها إلى 51620 شخصاً، ما يعكس التزام المركز بدعم رأس المال البشري وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تلبي متطلبات القطاع المالي الحديث.

معايير ريادية

وانسجاماً مع رؤية دبي الرامية إلى إرساء معايير ريادية في المنطقة والحفاظ على موقعها في طليعة المشهد المالي العالمي، تم اقتراح لوائح جديدة خاصة بشركات رأس المال المتغير، إلى جانب تعديلات على قانون الضمان وقانون الإفلاس وقانون التوظيف.

وذلك ضمن إطار قانون تعديل قوانين مركز دبي المالي العالمي. وبصفته العضو الوحيد في دولة الإمارات في «المنتدى العالمي لقواعد الخصوصية العابرة للحدود»، يلتزم مركز دبي المالي العالمي بتطوير أطر خصوصية توافقية وشاملة وسريعة الاستجابة وموثوقة، بما يتماشى مع تطور احتياجات الشركات والأفراد حول العالم، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.

وخلال العام 2025، أعلن عن اختيار مركز دبي المالي العالمي لاستضافة الاجتماع السنوي للجمعية العالمية للخصوصية في عام 2026، وهو ما يجسد مكانة المركز المرموقة ودوره الريادي في مجال حماية البيانات وتنظيم الخصوصية على مستوى المنطقة.

بناء المعرفة

في عام 2025، استضاف مركز دبي المالي العالمي العديد من المبادرات بهدف بناء المعرفة وتعزيز الابتكار والإبداع وتطوير القطاع المالي، وشملت هذه المبادرات مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، وهو أكبر فعالية خلال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، و«قمة دبي للتكنولوجيا المالية».

ولجذب الشركات والاستثمارات ورؤوس الأموال إلى دبي، استضاف المركز أيضاً فعاليات متخصصة في هذا القطاع، منها منتدى جمعية إدارة الاستثمارات البديلة في الشرق الأوسط، وقمة مديري صناديق التحوط في الشرق الأوسط، والاجتماع التمهيدي الأول لمؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة.

وأطلق مركز دبي المالي العالمي مبادرة «المليون متعلم» ضمن «مبادرة محفز التمويل المستدام» التابعة للمركز، والتي تهدف إلى تدريب مليون شخص وتزويدهم بالمعرفة في مجال الاستدامة والتمويل المستدام بحلول عام 2030. وشارك ما مجموعه 99.084 شخصاً في برامج ومبادرات التعلم المرتبطة بالاستدامة منذ إطلاقها. وتحظى المبادرة بدعم تحالف يضم 32 شريكاً، ويتألف من مؤسسات رائدة من مختلف القطاعات تشترك في الالتزام بتطوير المعرفة في مجال الاستدامة.

مرحلة جديدة

ومع اقتراب اكتمال المرحلة التطويرية النهائية لمنطقة «جيت ديستركت» - مركز دبي المالي العالمي، يواصل مركز دبي المالي العالمي تسجيل طلب استثنائي على المساحات التجارية، حيث يعمل بكامل طاقته التشغيلية.

وخلال عام 2025، تم تسريع وتيرة الإنشاءات لإضافة 1.7 مليون قدم مربع من المساحات التجارية المقرر تسليمها في عامي 2026 و2027، على أن تكون أول 600 ألف قدم مربع جاهزة للاستخدام بنهاية شهر فبراير الجاري.

ولتلبية الطلب المتزايد وتعزيز مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، ترسخ توسعة «زعبيل ديستركت» الجديدة في مركز دبي المالي العالمي دور المركز محركاً إقليمياً يقود تحولاً نوعياً في مستقبل القطاع المالي العالمي، حيث ستضيف التوسعة 17.7 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية والسكنية والفندقية والتجارية والثقافية والتعليمية.

كما ستسهم هذه التوسعة في ترسيخ مكانة المركز في مجالات الفنون والثقافة والمطاعم والتجزئة. وإلى جانب كونها أحد أبرز محركات النمو في الإمارة حتى عام 2040، تعزز هذه التوسعة مكانة دبي وجهة رئيسية للأعمال ونمط الحياة العصري للمبتكرين وصنّاع المستقبل في القطاع المالي.

