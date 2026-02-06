شرطة دبي تنظم ملتقى الأكاديميات والكليات الشرطية والعسكرية

شهد اللواء دكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، انطلاق جلسات ملتقى الأكاديميات والكليات الشرطية والعسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور نخبة من القيادات الأمنية والأكاديمية وكبار الضباط والمختصين من أكاديميات وكليات تمثل عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار تعزيز التكامل والتعاون الأكاديمي والمهني بين المؤسسات التعليمية الشرطية والعسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستشراف مستقبل التعليم الأمني المشترك، بما يسهم في توحيد المفاهيم التدريبية وترسيخ أفضل الممارسات العالمية.

ضمن بيئة تعليمية موحدة تعزز من كفاءة الكوادر الأمنية والعسكرية الخليجية. ورحب اللواء أحمد زعل المهيري، بالسادة الحضور، مؤكداً أهمية هذه الملتقيات في بناء شراكات استراتيجية مستدامة بين الأكاديميات الخليجية.

مشيراً إلى أن ملتقى الأكاديميات والكليات الشرطية والعسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي يشكل منصة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الأكاديمي والأمني، وترسيخ أفضل الممارسات التعليمية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الشرطية والعسكرية.

وأضاف: «في القيادة العامة لشرطة دبي نؤمن بأهمية ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز في التعليم والتدريب، والعمل وفق نهج مؤسسي متكامل يتناغم مع توجهات قيادتنا الرشيدة، ويعزز من قدرات كوادرنا الوطنية ويؤهلها لمواكبة التحديات المستقبلية. إن المشاركة الفاعلة من نخبة القيادات الأكاديمية والعسكرية الخليجية اليوم، تؤكد أن هناك رغبة مشتركة لتوحيد الجهود والرؤى نحو بناء منظومة تعليمية موحدة».