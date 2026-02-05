محمد بن راشد: نجاح القمة العالمية للحكومات نجاح لفريق الوطن وتصويت بالثقة من دول العالم

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن نجاح أكبر نسخ القمة العالمية للحكومات منذ انطلاقها، هو نجاح لفريق الوطن، وتصويت ثقة من دول العالم، وترسيخ لمكانة القمة بوصفها أحد أهم التجمعات الحكومية العالمية.

وتقدم سموّه بالشكر إلى حكومات العالم، وفريق الوطن، ورئيس الوطن، مؤكداً أن اللقاء سيتجدد في العام المقبل بقمة أكبر وأفضل وأعظم.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "اختتمنا اليوم القمة العالمية للحكومات.. في أكبر نسخة لها بحضور أكثر من 150 حكومة و500 وزير وأكثر من 60 رئيس دولة وحكومة".

وأضاف سموه: "نجاح القمة.. هو نجاح لفريق الوطن.. وتصويت بالثقة من دول العالم.. وترسيخ لنجاح أحد أهم التجمعات الحكومية العالمية".

وختم سموه: "نشكر حكومات العالم.. وفريق الوطن.. ورئيس الوطن.. ونلقاكم العام القادم ونحن أكبر وأفضل وأعظم".