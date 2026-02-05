الفرق المشاركة في «سوات» تكثف تدريباتها استعداداً للحدث العالمي

كثفت الفرق المشاركة في النسخة السابعة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، تدريباتها في المدينة التدريبية بالروية بدبي، استعداداً للحدث العالمي الذي تنطلق منافساته بعد غدٍ، موعد انطلاق صافرة البداية.

وباشرت التدريبات المكثفة فرق شرطة دبي وعجمان وأبوظبي، والأرجنتين، وجرز سليمان، وصربيا، ورومانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والبوسنة والهرسك، وقرغيزستان، وجمهورية الدومنيكان، والبحرين، والكويت، وكازاخستان، وطاجيكستان، وتشيلي، وبوليفيا، وتايلند، وسوريا، وإندونيسيا، وباكستان، والصين، وبنما، وكينيا، ورومانيا، وألبانيا، وبيلاروسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وقطر، والجبل السود، وغيرها من الدول.

وأكدت اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن الفرق باشرت استعداداتها التدريبية وفق جدول زمني محدد لكل فريق، مشيرة إلى أن الفرق تظهر التزاماً عالياً واحترافية في التحضير لمختلف التحديات التي تتضمنها المسابقة.

وأبدت الفرق الشرطية التكتيكية والوحدات الخاصة، استعدادها العالي من أجل خوض المنافسات من خلال الحضور المبكر إلى الدولة، والاستعداد المسبق في أوطانها من خلال اختيار الكوادر والعناصر البشرية القادرة على تحقيق أعلى النتائج والنقاط في التحدي.

وبدأت الفرق التدريب على 5 تحديات رئيسية هي «إنقاذ رهينة»، وتحدي «الهجوم»، و«إنقاذ ضابط»، وتحدي «البرج»، و«مسابقة الموانع»، حيث يتطلب كل تحدٍ من الفرق أن تجتازه في أقل مدة زمنية لتحصل على أعلى نسبة من النقاط إلى جانب البراعة في التصويب على الأهداف، واستخدام أسلحة متعددة، وحمل الدمى ثقيلة الوزن، والتعامل مع عدد من العقبات الصعبة والنزول من أعلى البرج باستخدام الحبال وغيرها من التحديات.