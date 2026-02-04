شرطة دبي تحتفي بـ 5400 سائح في ميناء راشد

نظّمت شرطة دبي ممثلة في إدارة الشرطة السياحية، فعالية ترحيبية خاصة ضمن مبادرة «فرحة سائح»، وذلك بمناسبة استقبال سفينة MSC Cruises في ميناء راشد، وفي إطار جهودها المتواصلة لتعزيز تجربة الزوار وترسيخ صورة دبي كوجهة عالمية آمنة ومضيافة.

وشهدت المبادرة استقبال نحو 5400 سائح إلى جانب 1600 من طاقم السفينة، حيث حرصت شرطة دبي على تقديم تجربة استثنائية للضيوف منذ لحظة وصولهم، عكست روح الإمارة واهتمامها بأدق تفاصيل الضيافة السياحية.

وتنوّعت الفعاليات المصاحبة للحدث، متضمنة عروض الفرقة الموسيقية، واستعراضاً للدوريات الأمنية السياحية الفارهة، وفقرة تعريفية بوحدات الكلاب البوليسية، إضافة إلى مشاركة شخصية «شرطي منصور»، التي لاقت تفاعلاً واسعاً من العائلات والأطفال، إلى جانب توزيع الهدايا التذكارية على السياح وسط أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة.

وأكدت شرطة دبي أن مبادرة «فرحة سائح» تأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية في تعزيز جودة الحياة، ودعم القطاع السياحي، وإبراز الوجه الحضاري والإنساني للعمل الشرطي، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في ترك انطباع إيجابي لدى الزوار وتعزيز ثقتهم بالإمارة كمدينة آمنة، متسامحة، ومرحِّبة بجميع الثقافات.

وأضافت أن فرقها الميدانية تعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل صورة عن دبي، من خلال مبادرات مبتكرة تجمع بين الأمن والخدمة المجتمعية، وتُجسد مفهوم الشرطة القريبة من الجمهور، بما يعزز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية.