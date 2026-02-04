تكريم مقيم لأمانته في تسليم 200 ألف درهم لصاحبها

كرم العميد خليفة خالد العوضي، مدير مركز شرطة بر دبي، بحضور نائبه المقدم علي إبراهيم العور، وعدد من الضباط، محمد سليمان القريوتي، أردني الجنسية، وذلك لتسليمه الشرطة مبلغ 200 ألف درهم عثر عليها في أحد المواقف العامة في منطقة اختصاص المركز.

وأشاد العميد خليفة العوضي بأمانة محمد القريوتي، التي تجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمعنا، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد العميد أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.