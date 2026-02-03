حمدان بن محمد: هدفنا أجيال أكثر وعياً تصنع مستقبلاً أفضل

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن "مختبر الحياة والتنوع البيولوجي" الذي يُنظم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 وبالتعاون مع مؤسسة كولوسال بيوساينسز الأمريكية، يقدم تجربة ستسهم في تغيير نظرتنا للبيئة والتنوع الحيوي ودعم جهود الحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض.

ووجّه سموه بأن يكون متحف المستقبل مقراً دائماً لهذا المختبر، لإتاحة هذه التجربة أمام الجميع للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات.

وأشار سموه إلى أن مثل هذه الفعاليات تهدف لتشكيل معرفة أعمق، وأجيال أكثر وعياً، قد تطلق فكرة جديدة تصنع مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

