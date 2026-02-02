«طرق دبي» تطرح 300 رقم مميز للمركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية

تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي 300 رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي، مميز للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية من الفئات:

H -I -K -M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z، في المزاد رقم 82 من سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميزة.

ويفتح باب التسجيل لهذا المزاد الإلكتروني اليوم بينما ينطلق ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الموافق 9 فبراير، ويستمر لمدة سبعة أيام فقط، كما يخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 %، ويشترط توفر ملف مروري في الإمارة لجميع المشاركين.

وأوضحت الهيئة آلية الاشتراك والاشتراطات والإجراءات المحددة للمشاركين، التي تتطلب إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع في مراكز إسعاد المتعاملين، (أم رمول، البرشاء، ديرة،) كما تتوفر إمكانية الدفع من خلال البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني للهيئة:

كما حددت آلية الدفع الواجب اتباعها من قبل المزايد، الذي يرسو عليه رقم من المزاد، بوجوب دفع المستحقات خلال 10 أيام عمل بعد إغلاق المزاد، وذلك في مراكز مزودي الخدمة، (نقداً حتى 50 ألف درهم، وعبر شيك مصدق أو بطاقة ائتمان للمبالغ الأكثر من 50 ألف درهم)، في مراكز إسعاد المتعاملين، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

اللوحات المميزة للمركبات تضم فئات ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية