مطعم التنور العُماني ينال «علامة دبي للوقف»

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علامة «دبي للوقف» لمطعم التنور العُماني، وذلك تقديراً لمشاركته في مبادرة «وقف طاولة» ضمن حملة «شباب الخير» التي تهدف إلى دعم العمل الوقفي المبتكر وتعزيز إسهام القطاع الخاص في المبادرات المجتمعية المستدامة.

وتقوم المبادرة على تخصيص ريع طاولة واحدة أو أكثر في مطعم أو تخصيص نسبة من ريع المطعم، لإنشاء وقف خيري مستدام، يخدم المجالات الخيرية والإنسانية في المجتمع.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لدور مطعم التنور العماني في تخصيص طاولة وقفية يعود ريعها لدعم وقف الطعام «خبز السبيل»، بما يجسد نموذجاً عملياً للشراكة المجتمعية في نشر ثقافة الوقف وترسيخ قيم العطاء المستدام.

وأكدت زينب جمعة التميمي، مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أن مبادرة وقف «طاولة في مطعم» تمثل إحدى المبادرات الوقفية المبتكرة التي تفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات التجارية في مجال الطعام والضيافة للإسهام في العمل الوقفي بأساليب مرنة ومستدامة.

وأعربت التميمي عن تقديرها لإسهام مطعم التنور العماني في مبادرة وقف طاولة في مطعم، وانضمامه للجهات المشاركة في دعم الوقف المبتكر وتحقيق أهدافه في تمكين الأفراد والأسر المستحقة وتلبية احتياجات المجتمع، مؤكدة أن المشاركة في مبادرة «وقف طاولة» تنبع من التزام المطعم بمسؤوليته المجتمعية ورغبته في أن يكون جزءاً من مبادرات الخير المستدام.

يوسف النعيمي

وبدوره قال يوسف النعيمي، صاحب مطعم التنور العماني: سعداء بمشاركتنا في مبادرة وقف طاولة في مطعم، ونفخر بحصولنا على علامة دبي للوقف.

وأضاف: نؤمن بأن الوقف رسالة إنسانية نبيلة، ومشاركتنا في هذه المبادرة تعكس حرصنا على الإسهام في أعمال تعود بالنفع على المجتمع، ونسعد بالتعاون مع أوقاف دبي في دعم مثل هذه المبادرات الهادفة، وأنصح كل أصحاب المطاعم بالمشاركة في المبادرة.

وتواصل مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، من خلال مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، توسيع نطاق المبادرات الوقفية المبتكرة، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الوقف أداة تنموية مستدامة لخدمة المجتمع.