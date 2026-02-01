«إسلامية دبي» تستعد لاستقبال شهر رمضان بمحاضرات توعوية

نفّذت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سلسلة من الدروس والمحاضرات الدينية خلال شهر فبراير 2026، ضمن استعداداتها المبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار رسالتها المؤسسية الهادفة إلى ترسيخ الوعي الديني وتعزيز القيم الأصيلة في المجتمع الإماراتي، وضمن مبادرات «عام الأسرة»، وحرصها على تهيئة أفراد المجتمع لهذه المناسبة الإيمانية العظيمة.

وتهدف هذه السلسلة التوعوية إلى تمكين أفراد المجتمع من الاستعداد الأمثل للشهر الفضيل، عبر تعزيز مفاهيم العبادة الصحيحة، وتعميق الفقه المتصل بمواسم الطاعة، وترسيخ السلوكيات الإيمانية التي تسهم في بناء أسرة متماسكة ومجتمع متراحم، بما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة» وأولوياته الوطنية.