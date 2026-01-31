مجلس دبي للإعلام يطور المواهب ببرنامج عالمي لإنتاج المحتوى التلفزيوني

في إطار جهوده الاستراتيجية لتطوير الكفاءات الإعلامية وتمكين المواهب الشابة، اختتم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لـ«مجلس دبي للإعلام»، برنامجاً متخصصاً لتطوير المواهب امتد على مدار أسبوع، نُفذ بالتعاون مع المدرسة الوطنية البريطانية للسينما والتلفزيون (NFTS)، ومنصة برايم فيديو؛ خدمة البث العالمية التابعة لشركة أمازون، وإحدى أبرز الجهات الدولية المنتجة للمحتوى التلفزيوني والسينمائي الأصلي الحائز جوائز عالمية.

يأتي هذا البرنامج في سياق رؤية مجلس دبي للإعلام الرامية إلى بناء منظومة إعلامية متكاملة وجاهزة للمستقبل، ترتكز على الاستثمار في الإنسان المبدع، وتعزيز قدرات المواهب الشابة، وربطها بالمعايير العالمية لصناعة المحتوى، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً لصناعة السينما والتلفزيون.

وشكلت المبادرة محطة رئيسة في مسار تطوير الكفاءات الإبداعية في دبي، وتعزيز التعاون الدولي في قطاعي السينما والتلفزيون، مع تركيز خاص على تطوير قصص قادرة على الوصول إلى جمهور عالمي وتجاوز الحدود الجغرافية.

وفي هذه المناسبة، قالت عائشة بن كلّي، رئيس قسم تطوير المواهب في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: «تعكس مخرجات البرنامج التزامنا ببناء مسارات مستدامة لتطوير المواهب الشابة، وتمكين المبدعين المقيمين في دبي بالمهارات العملية والرؤى الاحترافية اللازمة للمنافسة والتميّز على الساحة العالمية.

ومن خلال الجمع بين التدريب العملي، والإرشاد المتخصص، والتعرّف على المعايير الدولية، أتاح البرنامج للمشاركين صقل أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع جاهزة للصناعة، واتخاذ خطوات متقدمة في مسيرتهم الإبداعية».

وأكدت أن مجلس دبي للإعلام، من خلال شراكاته مع مؤسسات عالمية رائدة، يواصل دعم بناء منظومة إبداعية تنافسية تسهم في استقطاب المواهب، وتطوير المحتوى، وتعزيز حضور دبي على خريطة الإنتاج الإعلامي العالمي.

وجمع البرنامج كتاباً ومنتجين صاعدين، وأسهم في تمكين المشاركين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع تلفزيونية مكتوبة بشكل احترافي، وقادرة على تلبية متطلبات الصناعة العالمية،.

حيث تضمن البرنامج منظومة متكاملة من ورش العمل المتخصصة، والجلسات التفاعلية، والعروض التقديمية، التي ركزت على التطوير الإبداعي والرؤى العملية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وشهد البرنامج جلسة عروض تقديمية نهائية، قدم خلالها المشاركون مشاريعهم أمام لجنة متخصصة ضمت مسؤولين تنفيذيين من استوديوهات أمازون إم جي إم، وأكاديميين من المدرسة الوطنية البريطانية للسينما والتلفزيون، إلى جانب شركاء إنتاج إقليميين، ما أتاح للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع صنّاع القرار، والحصول على ملاحظات بنّاءة تدعم تطوير مشاريعهم في مراحلها اللاحقة.

ومن خلال التدريب العملي والتوجيه المتخصص، عمل المشاركون على تطوير مشاريعهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية والتجارية في مجالات بناء القصة والشخصيات، وإعداد المشاريع بشكل متكامل لتصبح جاهزة للعرض والتمويل والتنفيذ. كما تضمن البرنامج جلسة نقاشية.