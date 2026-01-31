شرطة دبي تحتفي بـ«حق الليلة» في القرية العالمية اليوم

تحتفي القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، وبالتعاون مع القرية العالمية، ولجنة تأمين الفعاليات، ومدارس حماية، مع أفراد المجتمع، بفعاليات النصف من شعبان، اليوم، في تمام الساعة 4 ونصف مساءً بالقرية العالمية.

تأتي هذه الاحتفالية، في إطار حرص شرطة دبي على مواكبة التوجهات الحكومية لـ«موسم الوُلفة»، والذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتتولى سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي قيادته والإشراف عليه.

وقالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، إن شرطة دبي تحرص من خلال مجلس الروح الإيجابية، على ترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة وتعزيز الروابط الإنسانية التي تجمع أفراد المجتمع بمختلف فئاته، عبر مبادرات وفعاليات تفاعلية تنبع من روح التراث والهوية الوطنية.

وأضافت: «تمثل الاحتفالية نموذجاً عملياً للتواصل الإيجابي القائم على الفرح والمشاركة والتلاقي، بما يسهم في إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال والعائلات، وتعزيز شعورهم بالأمان والانتماء.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزامنا بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى نشر السعادة، وتعزيز جودة الحياة، وتحويل المناسبات المجتمعية إلى مساحات للالتقاء الإيجابي، خصوصاً وأنها تعزز غرس قيم التعاون والتسامح والتلاحم المجتمعي في نفوس النشء، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء مجتمع متماسك وسعيد».