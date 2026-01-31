«دبي الصحية» تستعرض إنجازات 2025 والمشاريع والمبادرات المستقبلية

حيث استعرض المجلس أبرز الإنجازات التي حققتها المنظومة الصحية في دبي خلال العام الماضي، وبحث عدداً من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.
والدكتور عامر شريف، والدكتورة حنان السويدي. وفي مستهل الاجتماع، رحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بأعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية».
مثمناً جهودهم المتواصلة في تطوير المنظومة الصحية بدبي، وتنفيذ أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تهدف إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.
وأشاد سموه بجهود فرق العمل في «دبي الصحية»، وما حققوه من إنجازات ملموسة خلال العام الماضي، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من النجاحات والتميز خلال العام الجاري، بما يسهم في الارتقاء بصحة المجتمع وتعزيز جودة حياته.
وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «ترأست الاجتماع الأول لمجلس إدارة «دبي الصحية» في عام 2026، حيث استعرضنا إنجازات العام الماضي، وبحثنا عدداً من المشاريع التطويرية للمرحلة المقبلة. نمضي بثقة نحو منظومة صحية تعلي رفاه المجتمع وتعزز جودة الحياة، بجهود كوادر مخلصة تحدث أثراً حقيقياً كل يوم».
مشيراً إلى أن «دبي الصحية» نجحت من خلال منظومتها الصحية الأكاديمية في تحقيق التكامل الفعال بين التعليم الطبي والبحث العلمي والرعاية والعطاء، لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة. واطلع المجلس، خلال اجتماعه، على عدد من المبادرات النوعية التي تهدف «دبي الصحية» من خلالها إلى الارتقاء بجودة الخدمات.