«كهرباء دبي» تتوج جهودها العام الماضي بـ 5 جوائز في مجال تمكين الشباب ودعم الكفاءات

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تمكين الشباب وتأهيلهم بوصفهم شركاء جوهريين في صياغة المستقبل المستدام، وركيزة من ركائز نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشكل العام الماضي محطة مهمة في مسيرة الهيئة الهادفة إلى ترسيخ مكانتها بوصفها نموذجاً وطنياً متفرداً في تمكين الشباب، وتحفيزهم على مواصلة التعلم المستمر، وتنمية شغفهم بالابتكار والتقنيات المستقبلية، وتطوير أدواتهم في شتى المجالات، ومنها الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، إلى جانب تعزيز روح التطوع والمواطنة الإيجابية الفاعلة.

وتوجت جهود الهيئة في هذا الإطار بفوزها بأكثر من 5 جوائز خلال العام 2025، من أبرزها جائزة «أفضل جهة في العام لتمكين الشباب في القطاع العام والحكومي» ضمن جوائز قمة الموارد البشرية الحكومية والشبابية لدول مجلس التعاون الخليجي 2025.

وجائزة أفضل مجلس شباب على مستوى الجهات المحلية الحكومية في دولة الامارات العربية المتحدة لعام 2025، التي تقدمها المؤسسة الاتحادية للشباب.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «عملاً بالتوجيهات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحرص على استثمار طاقات الشباب وتشجيعهم على المساهمة الفاعلة في تسريع عملية التنمية المستدامة والشاملة، وتمكين الشباب الإماراتي ليكونوا قدوة في العمل الوطني الفعال.

ويشكل شباب الهيئة قوة دافعة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المناخية.

وتضم الكوادر البشرية في الهيئة 2.477 من الموظفين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، أي بنسبة 23.12 % من موظفي الهيئة، فيما وصلت نسبة تمكين الشباب في الهيئة في مناصب إدارية إلى 14.1 %. ويؤدي مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً مهماً في الارتقاء بمشاركة الشباب وتطوير قدراتهم وتعزيز روح القيادة لديهم».

بدورها، قالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع الأجندة الوطنية للشباب 2031، وبدعم من الإدارة العليا في الهيئة، ينظم مجلس شباب الهيئة البرامج والمبادرات التي من شأنها صقل خبرات الشباب ومعارفهم.

وتمكينهم لمواكبة أحدث التقنيات والتكيف مع التغيرات العالمية المتسارعة، وإعداد خبرات وطنية متمكنة بأدوات استشراف المستقبل المستدام وتصميمه، ليواصلوا دورهم البناء في إحداث تأثير إيجابي مستدام».

ومنذ أكتوبر 2019 وحتى ديسمبر 2025، نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي 82 فعالية، 27 محاضرة توعية، و8 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 13 منتدياً ومؤتمراً عالمياً، واستقبل 13 وفداً خارجياً وأكثر من 14 شريكاً استراتيجياً، كما تم انتداب مجموعة من أعضاء المجلس في 4 من البرامج الوطنية والعالمية. إلى جانب ذلك، أطلق المجلس العديد من المبادرات، وأكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب.