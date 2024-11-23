وفد «دبي الخيرية» يتفقد المشاريع الإنسانية للجمعية في الهند وإندونيسيا



وصل وفد من جمعية دبي الخيرية إلى كل من الهند وإندونيسيا، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشاريع الخيرية والإنمائية التي تنفذها الجمعية في هاتين الدولتين.

ويهدف الوفد من خلال هذه الزيارة إلى الاطلاع على سير العمل في مختلف المشاريع، والتأكد من تحقيقها للأهداف المرجوة، والوقوف على احتياجات المستفيدين، وتعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية، وتوسيع نطاق العمل الخيري للجمعية.

يضم الوفد أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، وناصر خميس، المدير المالي للجمعية، برفقة مهندسين مختصين من قسم المشاريع الخارجية.

وقد نفذت الجمعية في كل من الهند وإندونيسيا (8951) مشروعاً خلال السنوات الخمس الماضية، تنوعت بين بناء المساجد في إندونيسيا، وفي الهند تم بناء المساجد، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمدارس، والمستوصفات، ودور الأيتام، ومساكن الفقراء، إضافة إلى حفر الآبار.

وتفقد وفد دبي الخيرية حالة 21 من المشاريع المنفذة بالهند، في العديد من مناطق حيدر آباد مثل: شاهين نجر، وشانكاربالي، وإن تي أر نجر، وحسن نجر، وشينتالميت، وبهاري شريف. وفي ولاية تيلانجانا تم تفقد المشاريع في مدينة كوداد، وقرية سيريكوندا، وقرية شاليجوررام.

كما زار الوفد 14مسجداً بإندونيسيا في مناطق صولو، وكرانج أنيار، وسراغين، وبويولالي، وسمارانج، وماجلانج، وبور واريجا، وبانجار نيجارا.

واجتمع الوفد خلال الزيارة مع الأهالي في هذه المدن والقرى، وتحاور معهم في ما يخص رضاهم عن المشاريع المنفذة، كما استمع إلى مقترحاتهم وناقشهم في ما يخص مشاريع تأمين الدخل المستدام.

والتقى الوفد مع عارف علي علي الطابور النعيمي، القنصل الإماراتي في حيدر آباد، وتم استعراض المشاريع التي تنفذها جمعية دبي الخيرية في الهند، والتطويرات التي تعمل عليها الجمعية لدعم الأسر المتعففة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وذلك في إطارالجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات ومؤسساتها الخيرية لمساعدة شعوب العالم الصديقة والشقيقة.

وقال أحمد السويدي«إن مثل هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار حرص الجمعية على التأكد من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشاريع التي تقوم بتنفيذها. وستواصل الجمعية جهودها لخدمة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، وستسعى دائمًا إلى تطوير برامجها ومشاريعها بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة».