5 مراكز تابعة لـ «كهرباء دبي» تحصل على شهادة «البيئة الصديقة لذوي التوحد»

حصلت خمسة مراكز تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة «البيئة الصديقة لذوي التوحد» (AFC)، الحاصلة على اعتراف دولي من مجلس الاعتماد الدولي لتحليل السلوك التطبيقي (QABA)، التي يمنحها مركز دبي للتوحد.

وذلك بعد استيفاء مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة في كل من المقر الرئيس، والمبنى المستدام في القوز، وابن بطوطة مول، وبرج نهار، ومركز الطوار، لجميع المتطلبات والمعايير المعتمدة.

جاء منح الشهادات عقب اجتياز هذه المراكز عمليات تقييم شاملة، شملت جاهزية الموظفين، وتهيئة المرافق، وتكييف الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم من ذوي التوحد، بما يضمن توفير بيئة آمنة وشاملة تراعي احتياجاتهم الحسية والسلوكية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة: «نولي أهمية كبرى لدعم أصحاب الهمم، وتوفير بيئة دامجة وآمنة في جميع مرافقنا، تضمن راحة وسعادة أصحاب الهمم من المتعاملين والموظفين، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، الهادفة لبناء مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، وكذلك مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع»، والهادفة إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم».

وأضاف معاليه: «يؤكد حصول خمسة مراكز تابعة للهيئة على شهادات «البيئة الصديقة لذوي التوحد»، من مركز دبي للتوحد، نهجنا المؤسسي في تعزيز الشمولية، وتوفير خدمات تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم من ذوي التوحد.

وتسلّط هذه الشهادات الضوء على جهودنا في إدماج معايير التصميم الشامل، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مختلف مرافق الهيئة، ومراكز إسعاد المتعاملين، بما يسهم في توفير بيئة حضرية إنسانية تسهّل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات بسهولة ويسر، إضافة إلى توفير برامج تدريبية للموظفين، تمكّنهم من تقديم تجربة متكاملة، تلبي تطلعات جميع فئات المجتمع، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والرفاه الاجتماعي».

وبهذه المناسبة، أعرب محمد العمادي المدير العام وعضو مجلس إدارة مركز دبي للتوحد، عن تقديره لجهود هيئة كهرباء ومياه دبي، وسعيها الحثيث إلى تعزيز استفادة أصحاب الهمم من ذوي التوحد من الخدمات المقدمة في مرافقها، بما يضمن لهم تجربة متكافئة وغنية، تلبي احتياجاتهم على أكمل وجه، أسوةً بغيرهم.

وأكد أن حصول الهيئة على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد، يُعد خطوة رائدة، تُسهم في ترسيخ معايير جديدة لبيئة دامجة ومستدامة، تُمكّن أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

