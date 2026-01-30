حارب الشامسي: العمليات الميدانية عززت أمن دبي

أكد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، أن العمليات الميدانية التي أطلقتها حكومة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل فاعل في القضاء على عدد من الظواهر السلبية في الإمارة.

مشيراً إلى أن الفرق المعنية تعمل وفق منهجية احترافية تقوم على التحليل والدراسة المستمرة للظواهر الإجرامية، بما يضمن معالجتها من جذورها والحد من تأثيرها على أمن المجتمع. وأوضح أن الجهود الميدانية أثمرت عن تحقيق انخفاض في البلاغات المقلقة خلال الربع الرابع من العام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. جاء ذلك، خلال ترؤسه لاجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للربع الرابع من عام 2025.