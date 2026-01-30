«أوقاف دبي» تنجز 80% من وقف «تداوي الصحي»

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، إنجاز نحو 80% من حجم الأعمال الإنشائية بمشروع وقف تداوي الصحي بدبي، الذي يعود ريعه لمساندة المرضى الذين تحول ظروفهم المادية دون تلقي العلاج المناسب وتوفير الرعاية الصحية التـي يحتاجون إليها في مستشفيات التداوي.

ويجري تنفيذ المشروع الوقفي في منطقة السطوة، بتعاون بين «أوقاف دبي»، ومجموعة تداوي الصحية، لعلاج الحالات المرضية الإنسانية في مستشفى تداوي، وتوفير خدمات صحية شاملة لهم، ودعم القطاع الصحي في المجتمع.

ويتكون المشروع من مبنى وقفي خيري، يجري تشييده على مساحة 2515 قدماً مربعة، ويتكون من 3 طوابق سكنية ومحال تجارية مع مساحات مخصصة للخدمات والمرافق، وتبلغ تكاليف الإنشاء نحو 4 ملايين و500 ألف درهم. وقال علي المطوّع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، إن مشروع وقف تداوي الصحي يأتي انسجاماً مع رسالة المؤسسة الإنسانية الهادفة إلى مساندة المرضى المحتاجين وتخفيف معاناتهم الصحية، وتعزيز دور القطاع الوقفي في دعم فئات المجتمع الأكثر حاجة للحصول على العلاج المناسب.

وأضاف أن وقف تداوي يعد نموذجاً ملهماً في دعم المبادرات الوقفية الصحية التي توفر الرعاية الطبية المستدامة لغير القادرين، وتعزز التكافل الاجتماعي، مشيراً إلى أن المستفيدين من ريع الوقف سيتلقون العلاج اللازم في مجموعة تداوي التي تملك منشآت طبية على أعلى مستويات الرعاية الصحية، ما سيوفر للمستفيدين من ريع الوقف الصحي أفضل الخدمات العلاجية.