جمعية الصحفيين تحتفي بـ 26 عاماً من التأسيس بـ«متحف المانشيت» و«صالة الريش والظل»



أعلنت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، عن إطلاق مبادرتين نوعيتين، هما «متحف المانشيت والغلاف»، و«صالة الريش والظل» بالتزامن مع قرار مجلس الإدارة بإعفاء عدد من الأعضاء المتميزين من رسوم تجديد العضوية التي مضى عليها فترة طويلة تقديراً لعطائهم، وذلك خلال احتفال الجمعية في مقرها بدبي بمرور 26 عاماً على تأسيسها تحت شعار «الكلمة.. أمانة ومسؤولية»، بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين في حدث استحضرت فيه الجمعية مسيرتها الحافلة بالإنجازات ودورها في ترسيخ المهنية وصون الذاكرة الوطنية.



وكشفت المعيني أن إطلاق «متحف المانشيت والغلاف» يأتي استجابة لحاجة ملحة لتوثيق الذاكرة الصحفية الإماراتية، معتبرة أن العناوين والأغلفة لم تكن يوماً مجرد نصوص وصور، بل هي مرآة للمراحل التاريخية وشاهد حي على التحولات الوطنية والإنسانية ومحطات صنع الرأي العام، حيث يقدم المتحف الصحافة بوصفها قصة متكاملة تمكن الأجيال الجديدة من إدراك كيفية تشكل الخطاب الإعلامي بما يعزز ثقافة القراءة النقدية، في حين تحتفي مبادرة «صالة الريش والظل» بفن الرسم الصحفي والكاريكاتير باعتباره جزءاً أصيلاً من المشهد الإعلامي يختصر القضايا الكبرى بخطوط ورسائل ذكية تكمل الكلمة ولا تنافسها.

وأكدت رئيسة مجلس الإدارة أن هذه المبادرات تندرج ضمن رسالة الجمعية التي تتجاوز الدعم المهني لتمتد إلى صون الموروث الإعلامي وفتح آفاق للإبداع الثقافي انسجاماً مع رؤية الإمارات التي تعد الثقافة استثماراً مستداماً، متوقعة تفاعلاً واسعاً من الصحفيين والباحثين مع هذه المشاريع التي تخاطب الذاكرة والوجدان، وتفتح مساحات للحوار بين الأجيال، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن قرار إعفاء الأعضاء القدامى والمتميزين من الرسوم يأتي ضمن حزمة خدمات تستهدف تعزيز مشاركتهم الفاعلة في أنشطة الجمعية.

وتضمنت الاحتفالية معرضاً توثيقياً استعرض مراحل تطور الإعلام الإماراتي منذ تأسيس أولى المؤسسات الصحفية.