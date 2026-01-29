«دبي للأمن الإلكتروني » يستعرض ترسيخ ريادة الإمارة في الأمن السيبراني

نظم مركز دبي للأمن الإلكتروني «ملتقى ضباط نظام أمن المعلومات»، الذي جمع نخبة من ضباط نظام أمن المعلومات من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي.

وشكل منصة لتوحيد رؤى قادة الأمن الإلكتروني حول المشهد السيبراني المتطور في الإمارة، مع التركيز على التطورات التنظيمية، والتقنيات الناشئة، واستمرار الارتقاء بالمستوى المهني لمنظومة نظام أمن المعلومات.

وقال يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «إن ملتقى ضباط أمن المعلومات يدفع منظومة الأمن السيبراني نحو آفاق أكثر تقدماً. ومن خلال تمكين الضباط بأنظمة وتشريعات حديثة، نعمل على تعزيز الثقة الرقمية، ورفع مستويات المرونة، ومواصلة ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني».

وانطلق الملتقى بكلمة ترحيبية سلطت الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به ضباط نظام أمن المعلومات في حماية البنية التحتية الرقمية لإمارة دبي. وشهد الملتقى استعراضاً شاملاً لبرنامج تصريح ضباط نظام أمن المعلومات، مسلطاً الضوء على المعايير المطلوبة لنيل الاعتماد.

ومؤكداً على الدور الحيوي للمدققين في ترسيخ الامتثال والتميز التشغيلي في الجهات الحكومية وشبه الحكومية. وتلا ذلك جلسة حوارية استراتيجية بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية، تناولت سبل تعزيز رفع مستوى نضج أمن المعلومات عبر منظومة الجهات المشاركة. وتم خلال الملتقى عرض أبرز المشاريع الاستراتيجية والسياسات التي سيتم العمل عليها خلال عام 2026.