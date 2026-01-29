تطوير منظومة ذكية آلية لتعزيز كفاءة إدارة الشبكة الكهربائية في دبي

ويُسهم النظام المتطور في تمكين الهيئة من مراقبة الشبكة الكهربائية والتحكم بها بشكل آلي ودقيق، ما يسرّع من عمليات تحديد الأعطال وإعادة الخدمة في وقت قياسي، ويحد من الاعتماد على التدخل البشري، بما ينسجم مع رؤية الهيئة في تبنّي أحدث الحلول الرقمية والذكية.
حيث يتيح الاستجابة السريعة للأعطال، بما يضمن استمرارية الخدمة وفق أعلى المعايير العالمية ويتمتع متعاملونا بأقل مدة انقطاع للتيار الكهربائي على مستوى العالم، والتي تبلغ 0.94 دقيقة سنوياً.
يعكس هذا الإنجاز ريادة الهيئة في التحول الرقمي، ودعمها المستمر لأهداف دبي في بناء بنية تحتية ذكية ومستدامة، ورفع جودة الحياة عبر تقديم خدمات موثوقة وسريعة تلبي تطلعات المتعاملين».
وحتى في حال فصل الخدمة بسبب عدم السداد، وذلك بفضل الأتمتة الكاملة ومرونة الأنظمة الذكية المعتمدة. وبفضل هذه الإنجازات، واصلت الھیئة خلال عام 2025 تسجیل أعلى مستویات سعادة المتعاملین محققة نسبة 98.9 % في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي، والذي تتولى قیاسه ھیئة دبي الرقمیة.