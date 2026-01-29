تطوير منظومة ذكية آلية لتعزيز كفاءة إدارة الشبكة الكهربائية في دبي

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي قدرتها على استعادة التيار الكهربائي بسرعة فائقة، بفضل نظام استعادة الشبكة الذكي الآلي الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي أطلقته الهيئة لتعزيز كفاءة إدارة الشبكة الكهربائية، وضمان استقرار واستمرارية إمدادات الكهرباء في مختلف الظروف.

ويُسهم النظام المتطور في تمكين الهيئة من مراقبة الشبكة الكهربائية والتحكم بها بشكل آلي ودقيق، ما يسرّع من عمليات تحديد الأعطال وإعادة الخدمة في وقت قياسي، ويحد من الاعتماد على التدخل البشري، بما ينسجم مع رؤية الهيئة في تبنّي أحدث الحلول الرقمية والذكية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي توظيف أحدث التقنيات الذكية لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين ويجسد نظام استعادة الشبكة الذكي الآلي التزامنا بالابتكار والاستدامة.

حيث يتيح الاستجابة السريعة للأعطال، بما يضمن استمرارية الخدمة وفق أعلى المعايير العالمية ويتمتع متعاملونا بأقل مدة انقطاع للتيار الكهربائي على مستوى العالم، والتي تبلغ 0.94 دقيقة سنوياً.

يعكس هذا الإنجاز ريادة الهيئة في التحول الرقمي، ودعمها المستمر لأهداف دبي في بناء بنية تحتية ذكية ومستدامة، ورفع جودة الحياة عبر تقديم خدمات موثوقة وسريعة تلبي تطلعات المتعاملين».

وأوضح معالي الطاير أن النظام يوفّر تحكماً آلياً عالي المستوى في إدارة الشبكة، ويسهم في تعزيز جاهزية البنية التحتية الكهربائية، حتى في الحالات التشغيلية الخاصة، مثل إعادة توصيل الخدمة بعد السداد.

وحتى في حال فصل الخدمة بسبب عدم السداد، وذلك بفضل الأتمتة الكاملة ومرونة الأنظمة الذكية المعتمدة. وبفضل هذه الإنجازات، واصلت الھیئة خلال عام 2025 تسجیل أعلى مستویات سعادة المتعاملین محققة نسبة 98.9 % في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي، والذي تتولى قیاسه ھیئة دبي الرقمیة.