ضمن إطار متكامل.. بلدية دبي توحد عمليات تشغيل وصيانة المرافق

أعلنت بلدية دبي عن اعتمادها «نموذج الإدارة المتكاملة للمرافق»، الذي يهدف إلى إنشاء منظومة واحدة ومتكاملة، تضم جميع خدمات المرافق وعمليات الصيانة والتشغيل، لرفع كفاءة إدارة المرافق، وتحقيق وفورات تشغيلية مستدامة، بما يتكامل مع رؤية دبي مدينة عالمية رائدة في إدارة الأصول العامة.

ويعد التحول الجديد خطوة غير مسبوقة في إدارة المرافق، من خلال توحيد جميع عمليات التشغيل والصيانة تحت إطار واحد متكامل، يشمل نحو 2,000 مبنى ومرفق عام، وما يزيد على 246,000 أصل من الحدائق والأسواق والشواطئ.

والمراكز الخدمية والمباني الإدارية التابعة لبلدية دبي، وذلك بهدف تحقيق نقلة متقدمة في الكفاءة والاستدامة وجودة الخدمة. ويتوقع زيادة الكفاءة التشغيلية بأكثر من 15 % مقارنة بالنظام اللامركزي السابق، عبر التخطيط المحكم، وتحسين استخدام الموارد.

وتوظيف التقنيات الذكية، كما يعتمد النموذج على تقنيات متقدمة تشمل؛ إنترنت الأشياء، وأنظمة الصيانة التنبؤية، ولوحات القيادة الرقمية اللحظية، التي تمكن من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وتقديم خدمات استباقية.

وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «يمثل اعتماد نموذج الإدارة المتكاملة للمرافق تحولاً استراتيجياً في إدارة المرافق العامة والحكومية، ونقلة نوعية على مستوى كفاءة العمليات التشغيلية لقطاع المرافق في بلدية دبي تعتمد على توحيد جميع الخدمات وعمليات الصيانة ضمن منظومة واحدة، تعزز كفاءة التشغيل، ويجعلها أكثر ذكاء واستدامة، ويضع البلدية في مكانة رائدة في إدارة الأصول العامة».

وأضاف: «تقود بلدية دبي التحول المؤسسي في إدارة المرافق العامة لتؤكد مكانة دبي مرجعاً عالمياً في هذا المجال، وتواصل مسيرتها لجعل دبي مدينة رائدة وأكثر استدامة وجودة للحياة، من خلال التحسين المستمر للخدمات المقدمة لسكان الإمارة، وتعزيز جاهزية البنية التحتية، وتطوير علاقات الشراكة مع روّاد إدارة المرافق للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وجودة الصيانة».

وينسجم النموذج بشكل مباشر مع مبادرات دبي للبناء الأخضر والاستدامة؛ فقد تضمن اشتراطات تعاقدية جديدة ومؤشرات أداء رئيسة، لضمان استخدام المواد والتقنيات المستدامة، والالتزام بلوائح المباني الخضراء في دبي.

وتحقيق تحسن ملموس في معدلات استهلاك الطاقة والمياه، كما اعتمدت مؤشرات أداء خاصة لتقليل زمن الاستجابة لأعمال الصيانة، ورفع مستوى رضا المتعاملين، وقياس كفاءة وجودة أعمال الصيانة.

جودة وكفاءة

ومن خلال التحليل المستمر للبيانات المستقاة من مختلف الأصول في المدينة ستتمكن بلدية دبي من تعزيز كفاءة الطاقة، وتحسين إدارة الموارد، وتقليل البصمة الكربونية، حيث يوفر النظام الجديد قدرة أعلى على اكتشاف الأعطال بشكل أسرع، وجدولة الصيانة وفق الاحتياجات الفعلية، والتنبؤ المسبق بمتطلبات الأصول، ما يقلل من فترات التوقف.

ويحد من الهدر، ويرفع مستوى الخدمة في المرافق العامة، ومن خلال توحيد عمليات إدارة المرافق ضمن نموذج ذكي ومستدام ومتكامل ترسخ بلدية دبي مكانتها مرجعاً رائداً في إدارة الأصول العامة على مستوى المنطقة، معززة قدراتها التشغيلية، وداعمة لأهداف الاستدامة، ورافعة لمستوى جودة التجربة في المرافق العامة، بما ينسجم مع رؤية دبي للمستقبل.