محمد بن راشد: مستقبلنا كمركز اقتصادي دولي يترسخ يوماً بعد يوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي تحت اسم «زعبيل ديستركت»، لدعم دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

وأوضح سموه أن المشروع الجديد يمتد على مساحة 17 مليون قدم طابقية، ليستوعب نحو 125 ألف متخصص، وبقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار درهم، في إطار هدف دبي بأن تكون ضمن أكبر 4 مراكز مالية في العالم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الاقتصاد الوطني يشهد نقلات نوعية متسارعة، وأن هذه التوسعات تستهدف تحقيق قفزات تنموية جديدة وترسيخ مستقبل دبي كمركز اقتصادي دولي يتعزز يوماً بعد يوم.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «أطلقنا اليوم (أمس) المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي – زعبيل ديستركت - ليستوعب 125 ألف متخصص على مساحة 17 مليون قدم طابقية بقيمة إجمالية 100 مليار درهم، لنحقق هدفنا بأن نكون ضمن أكبر 4 مراكز مالية في العالم».

وأضاف سموه: «سيضم المشروع الجديد توسعة لأكاديمية المركز المالية لتستوعب 50 ألف طالب سنوياً.. ومركز ابتكار للاقتصاد الرقمي على مساحة مليون قدم مربعة يستوعب 6000 شركة و30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي، إضافة لإطلاق مركز للفنون والثقافة ومركز مؤتمرات وبنية تحتية تقنية هي الأفضل عالمياً لدعم الشركات المالية».

وتابع سموه: «اقتصادنا الوطني يمر بنقلات نوعية.. وتوسعاتنا هدفها تحقيق قفزات تنموية.. ومستقبلنا كمركز اقتصادي دولي يترسخ يوماً بعد يوم». ويشمل المشروع إطلاق مركز للفنون والثقافة، ومركز مؤتمرات، وبنية تحتية تقنية متقدمة تُعد من الأفضل عالمياً لدعم الشركات المالية وتعزيز بيئة الأعمال.

التقنيات المستقبلية

ويمثل مشروع التوسعة مرحلة جديدة في مجال التقنيات المستقبلية، حيث تم تخصيص أكثر من مليون قدم مربعة لأكبر مركز للابتكار ومجمع مُصمم خصيصاً لتمكين قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم. وسيُسهم مركز «إنوفيشن هب»، الذي سيتضاعف حجمه ثلاث مرات، في ترسيخ طموحات دبي في الاقتصاد الرقمي، إلى جانب إنشاء مجمع متقدم للذكاء الاصطناعي.

وقد صُممت المرافق خصيصاً لتلبية الاحتياجات المستقبلية لأكثر من 6000 شركة و30.000 متخصص في قطاع التكنولوجيا، مما يتيح تحقيق نجاحات نوعية في تطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار التجاري. إضافة إلى ذلك، ستضم المنطقة مركزاً للألعاب والتقنيات الغامرة لترسيخ مكانة دبي كمركز رائد في مجال ألعاب الجيل القادم والمحاكاة وصناعة المحتوى الرقمي.

جامعات عالمية

وتماشياً مع استراتيجية التعليم في إمارة دبي (E33)، يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى ترسيخ مكانته وجهة عالمية للتعليم العالي، وذلك من خلال استقطاب جامعات عالمية مرموقة مصنّفة ضمن أفضل 25 جامعة في تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات.

كما ستتوسع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي 10 أضعاف لتصل مساحتها إلى 370.000 قدم مربعة، بطاقة استيعابية تبلغ 50.000 متعلم ومتعلمة سنوياً.

وستشمل التوسعة أيضاً جناحاً فنياً فريداً من نوعه - «آرت بافيليون»، بما يُعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز للفنون والثقافة في دبي، وسيتم تخصيص مواقع محددة لعرض أعمال فنية ومعمارية بارزة.

وسيشكل «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» وجهة متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين وسكان دبي على حدٍ سواء، من خلال توفير مزيج متوازن من المساحات التجارية والسكنية، تتوسطها ساحة رئيسية، بالإضافة إلى مركز مؤتمرات، وفنادق، ومتاجر فاخرة، وبنية تحتية تكنولوجية متطورة.

بيئة متكاملة

وستتميّز المساحات المفتوحة، التي جرى تصميمها بعناية فائقة، بمساحات خضراء واسعة وتنوع بيولوجي غني، بما يُسهم في توفير بيئة صحية متكاملة للعمل والعيش والتواصل الاجتماعي، ويرتكز تصميم مشروع التوسعة على تعزيز الترابط وسهولة التنقل.

حيث يتصل المشروع بمنطقة «جيت ديستركت- مركز دبي المالي العالمي» الحالية عبر جسر أيقوني. وسيتم تنفيذ «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» على 6 مراحل، ومن المقرر إنجاز المرحلة الأولى في عام 2030، على أن يكتمل المخطط الرئيسي بحلول عام 2040.

فيما يَجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع. وبفضل موقعه الاستراتيجي، يوفّر «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» سهولة الوصول إلى أبرز المعالم والبنية التحتية في دبي، فيما سيُعزز مسار أخضر متكامل الصحة والرفاه والتواصل، وستسهل التوسعة أيضاً الوصول إلى وسائل النقل المستقبلية.

ويشكّل المشروع مركزاً حيوياً وشاملاً للابتكار والتعاون والإبداع والتميز والنمو، ويُعزى ذلك إلى التخطيط الحضري الدقيق للمشروع، الذي يشمل تحسين الطرق بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتصاميم المعمارية الأيقونية، والالتزام الراسخ بالاستدامة.

سموه:

6

