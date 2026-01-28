تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي بين 2000 عامل في دبي

تحت مظلة وزارة الداخلية، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس الروح الإيجابية ومركز شرطة القصيص، محاضرات توعوية أمنية ومرورية ومجتمعية، استهدفت قرابة 2000 عاملٍ في منطقة المحيصنة.

وتأتي هذه المحاضرات في إطار جهود شرطة دبي الرامية إلى تعزيز ثقافة الوعي الأمني والمجتمعي لدى فئة العمال، وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة تدعم جودة الحياة في الإمارة.

وقالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، إن هذه المحاضرات تعزز أهداف المجلس الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الإيجابية من خلال نشر التوعية بين فئات المجتمع المختلفة، وبالأخص الفئة العمالية التي تُعد شريكاً أساسياً في نهضة الإمارة.

وأضافت: «نؤمن بأن بناء مجتمع آمن يبدأ من بناء الفرد الواعي بحقوقه وواجباته، وهذا ما نسعى إليه من خلال برامجنا ومبادراتنا المتنوعة.

هذه المحاضرات لا تقدم التوعية وحسب، بل تعزز بناء جسور الثقة بين شرطة دبي والمجتمع، وسط بيئة يسودها الاحترام المتبادل والوعي الحقيقي بالقوانين، وبما ينسجم مع أهدافنا في الوصول إلى مجتمع أكثر ترابطاً واستقراراً وسعادة».

وتضمنت المُحاضرات إرشادات ورسائل توعوية بشأن الالتزام بالقوانين المرورية والسلامة العامة، وتسليط الضوء على خدمة «التواصل مع الضحية» والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة e-Crime من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.



