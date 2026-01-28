يوسف السركال: تعاون صحي راسخ بين الإمارات والكويت

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن العلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة تتسم بطابع أخوي راسخ، يعكس تاريخاً طويلاً من المبادرات المشتركة والمواقف الملموسة التي تجسد الإرادة الصادقة للجانبين في تعزيز العمل المشترك على مختلف الأصعدة، لا سيما في القطاع الصحي.

وأضاف السركال أن هذا النهج تطور على مر السنين ليصبح مؤسسياً، عبر برامج تبادل الخبرات الطبية، ورفع كفاءة الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية، وبناء القدرات المهنية، بما يعكس عمق الثقة المتبادلة وحرص الجانبين على تطوير منظومة صحية تواكب تطلعات المجتمعين الإماراتي والكويتي.

كما نوّه إلى أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتجديد التأكيد على قيمة التعاون الصحي بوصفه جزءاً أصيلاً من تاريخ العلاقات بين البلدين، ومظهراً من مظاهر الأخوة والوفاء التي تربط الشعبين، وتتجسد في المواقف والمسؤوليات المشتركة.

وأكد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا الرابط التاريخي، بما يحمله من قيم مشتركة وتجربة ممتدة، يواصل أثره في وجدان الشعبين، ويترجم القرب الجغرافي والإنساني إلى إنجازات ملموسة ومسارات مستدامة في خدمة الإنسان والمجتمع.