شراكة استراتيجية بين «دبي لخدمات الإسعاف» و«إمكود»

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «إمكود» للتكنولوجيا، المتخصصة في الحلول التكنولوجية الذكية، وذلك على هامش مشاركتها في معرض إنترسك 2026، في إطار توجهات المؤسسة نحو تبني الابتكار الرقمي، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وجرى توقيع الشراكة بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشعل عبد الكريم جلفار، وعبدالله السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة يو إكس إي للحلول الأمنية، تأكيداً على أهمية هذه الشراكة ودورها في دعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة.

وقد تم توقيع الاتفاقية عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من قبل ماجد الزرعوني، مدير إدارة عمليات الإسعاف، فيما وقعها عن شركة «إمكود» للتكنولوجيا جان لوك روي، المدير التنفيذي للشركة، وذلك في خطوة تعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون المؤسسي، وتنفيذ الحلول المتفق عليها وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير وتنفيذ منظومة متكاملة من الحلول الذكية، التي تسهم في رفع كفاءة إدارة أسطول مركبات الإسعاف، وتحسين مستوى الجاهزية التشغيلية، وتعزيز سلامة العمليات، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في التحول الرقمي وبناء منظومة خدمية ذكية ومستدامة.

وبموجب الشراكة، يتعاون الطرفان على توفير حلول تكنولوجية متقدمة لإدارة أسطول مركبات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تشمل مراقبة استهلاك الوقود، وإدارة وتخطيط الصيانة الدورية للمركبات، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد، ويضمن استمرارية الجاهزية الفنية للمركبات، كما تشمل الشراكة تطوير حلول ذكية لمراقبة وتحليل أداء سائقي مركبات الإسعاف، وتوفير مؤشرات أداء دقيقة تسهم في رفع كفاءة السائقين وتعزيز السلامة المرورية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي خدمات المؤسسة.

وتتضمن مجالات التعاون كذلك بناء منظومة ذكية لمراقبة الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة داخل مركبات الإسعاف، والإشراف على معدلات الاستهلاك وآليات الاستخدام، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وضمان الجاهزية الطبية في مختلف الحالات الطارئة.