محمد بن راشد يطلق المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي - زعبيل ديستريكت بـ 100 مليار درهم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي تحت اسم "زعبيل ديستريكت"، في خطوة استراتيجية تعزز مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد.

وأوضح سموه أن المشروع الجديد يمتد على مساحة 17 مليون قدم طابقي، ليستوعب نحو 125 ألف متخصص، وبقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار درهم، في إطار هدف دبي بأن تكون ضمن أكبر أربعة مراكز مالية في العالم.

وأشار سموه إلى أن المرحلة الجديدة ستضم توسعة لأكاديمية المركز المالية لتستوعب 50 ألف طالب سنوياً، إلى جانب إنشاء مركز ابتكار للاقتصاد الرقمي على مساحة مليون قدم مربع، يحتضن 6000 شركة و30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي.

كما يشمل المشروع إطلاق مركز للفنون والثقافة، ومركز مؤتمرات، وبنية تحتية تقنية متقدمة تُعد من الأفضل عالمياً لدعم الشركات المالية وتعزيز بيئة الأعمال.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الاقتصاد الوطني يشهد نقلات نوعية متسارعة، وأن هذه التوسعات تستهدف تحقيق قفزات تنموية جديدة وترسيخ مستقبل دبي كمركز اقتصادي دولي يتعزز يوماً بعد يوم.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "أطلقنا اليوم المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي – زعبيل ديستريكت - ليستوعب 125 ألف متخصص على مساحة 17 مليون قدم طابقي.. بقيمة إجمالية 100 مليار درهم.. لنحقق هدفنا بأن نكون ضمن أكبر أربعة مراكز مالية في العالم".

وأضاف سموه: "سيضم المشروع الجديد توسعة لأكاديمية المركز المالية لتستوعب 50 ألف طالب سنوياً.. ومركز ابتكار للاقتصاد الرقمي على مساحة مليون قدم مربع يستوعب 6000 شركة و30ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي.. بالإضافة لإطلاق مركز للفنون والثقافة ومركز مؤتمرات وبنية تحتية تقنية هي الأفضل عالمياً لدعم الشركات المالية".

وتابع سموه: "اقتصادنا الوطني يمر بنقلات نوعية.. وتوسعاتنا هدفها تحقيق قفزات تنموية.. ومستقبلنا كمركز اقتصادي دولي يترسخ يوماً بعد يوم".