مشاريع «كهرباء دبي» ترسّخ ريادة الإمارات في التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعد من الدول الرائدة عالمياً في التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيراً إلى أن «اتفاق الإمارات» الذي أقره ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي استضافته الدولة في مدينة إكسبو دبي، شكّل نقطة تحول في مسار العمل المناخي العالمي لما تضمنه من تعهدات قوية باتخاذ إجراءات فورية وطموحة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأضاف معالي سعيد الطاير: «يمثل اليوم الدولي للطاقة النظيفة محطة سنوية لتجديد الالتزام العالمي بتسريع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. وفي هذا اليوم تبرز تجربة دبي نموذجاً عالمياً رائداً لتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى مشاريع كبرى تسهم في دعم العمل المناخي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز أمن واستدامة الطاقة. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نواصل تنفيذ مشاريع رائدة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وتعكس مشاريع الهيئة المتكاملة نهج دبي القائم على الابتكار، وتوظيف التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة وبناء منظومة طاقة نظيفة ومرنة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، ورسم مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للجميع».

منظومة متكاملة

تعكس المشاريع الرائدة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي التزامها بدعم الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق الحياد الكربوني، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر القائم على الابتكار والمعرفة. ومن أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة:

ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميغاواط، وستتجاوز 8,000 ميغاواط بحلول عام 2030، مقارنة بـ5,000 ميغاواط في المخطط الأصلي. وتسهم الطاقة النظيفة حالياً بنحو 21.5% من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة، وستصل لأكثر من 36% بحلول عام 2030، مقارنة بـ25% في الخطة الأصلية، ما سيقلل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 ملايين طن سنوياً.

وتنفذ الهيئة مشاريع المجمع بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، في تجربة رائدة تجسد التكامل بين الرؤية الحكومية، والابتكار التقني، والكفاءة الاستثمارية. وقد تم الانتهاء من تنفيذ خمس مراحل، ويجري العمل على استكمال المشاريع المتبقية في المرحلة السادسة. كما طرحت الهيئة مؤخراً مناقصة عالمية لتنفيذ المرحلة السابعة التي ستتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميغاواط، إلى جانب أنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميغاواط لمدة ست ساعات لتوفير قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميغاواط ساعة، ما سيجعلها واحدة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المعززة بأنظمة التخزين في العالم.

ونفذت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروع الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية ضمن منشآت الاختبارات الخارجية التابعة لمركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتم تصميم المحطة التجريبية لتكون منصة اختبار للتطبيقات المستقبلية للهيدروجين، بما يشمل قطاع النقل والاستخدامات الصناعية، وتنتج المحطة نحو 400 كيلوغرام من الهيدروجين الأخضر يومياً، ويُستخدم عبر وحدة مشتركة لإنتاج الحرارة والطاقة بقدرة تقارب 300 كيلوواط من الكهرباء.

حتّا.. تخزين الطاقة

تعزز الهيئة منظومة الطاقة النظيفة من خلال محطة توليد الكهرباء بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتّا بقدرة 250 ميغاواط، وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميغاواط ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتُعد هذه المحطة نموذجاً متقدماً لدعم مرونة الشبكة الكهربائية، والاستجابة السريعة للطلب على الطاقة، وتعزيز كفاءة منظومة إنتاج وتخزين الكهرباء.

وتجسد مبادرة «شمس دبي» بعداً مجتمعياً مكملاً لمشاريع الطاقة الكبرى، من خلال تمكين أصحاب المباني والمنازل من إنتاج الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة، ضمن برنامج إنتاج الطاقة المتجددة المتصلة بشبكة التوزيع بما يسهم في دعم رؤية دبي بأن تكون المدينة الأذكى والأكثر استدامة.



