شرطة دبي و«إيبندورف» تتعاونان في الأتمتة الجنائية

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة «إيبندورف»، العالمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات أتمتة المختبرات الجنائية، وبناء القدرات التخصصية، وتطبيق الحلول العلمية المتقدمة التي تخدم منظومة العدالة.

وقع المذكرة في مقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وماتياس فينيش، نائب رئيس المبيعات غير المباشرة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «إيبندورف»، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين. وأكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيداً للتوجيهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز القدرات الجنائية عبر بوابة الابتكار والشراكات الدولية المثمرة. وقال: «ملتزمون بالارتقاء بأداء مختبراتنا إلى مستويات غير مسبوقة من الكفاءة التشغيلية، وضمان تقديم نتائج مخبرية تتسم بأعلى درجات الدقة والموثوقية».

من جانبه، أوضح المقدم الدكتور محمد علي المري، مدير مركز الجينوم في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن التعاون مع «إيبندورف» سيفتح آفاقاً جديدة لتبني حلول الأتمتة الحديثة والتقنيات المتخصصة التي تُمكّن من إجراء تحليلات جنائية دقيقة تعتمد على معالجة البيانات الضخمة، مما يضمن استدامة وسلاسة سير العمل داخل المختبرات الجنائية التخصصية.