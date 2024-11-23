«تنمية المجتمع» في دبي تحتفي باليوم العالمي لحقوق الطفل

احتفاءً باليوم العالمي للطفل، نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي فعالية مميزة، أقيمت في مجمع زايد التعليمي في الورقاء، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبمشاركة طلابية واسعة من مدارس حكومية وخاصة في دبي، ويأتي الاحتفال تأكيداً على أهمية تعزيز الوعي بحقوق الأطفال، ودور المجتمع في تمكينهم من تحقيق طموحاتهم وصناعة مستقبلهم.

وبحضور واسع من عدد من الجهات الحكومية والطلاب، بدأت الفعالية بكلمة افتتاحية، قدمها حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الاجتماعي في الهيئة، سلط فيها الضوء على التزام الهيئة بتوفير بيئة داعمة وممكّنة للأطفال، تتيح تنشئتهم وفق أفضل المعايير والظروف، وبما يتيح لهم بلوغ أقصى طاقاتهم، وتطوير قدراتهم، ليكونوا أفراداً فاعلين ومؤثرين في المجتمع.

مؤكداً على أن الشراكة مع اليونيسيف تعزز جهود الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية. وقال: «يشكل اليوم العالمي للطفل، مناسبة سنوية لمراجعة ما تم إنجازه في مجال تطوير بيئة صديقة وممكنة للأطفال، ودعمهم، بغض النظر عن قدراتهم وظروفهم إلى التطوير الإيجابي، وحماية حقوقهم في الحصول على التعليم والرعاية، وعلى حقهم في التخطيط لمستقبلهم».

وتضمنت الفعالية كلمات توعوية من شخصيات بارزة، منها كلمة وزارة التربية والتعليم، التي تناولت دور التعليم في تنمية قدرات الأطفال، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، لتحقيق أحلامهم، وكلمة جمعية الإمارات لحماية الطفل، التي ركزت على أهمية التعاون المجتمعي في حماية الأطفال، وضمان بيئة آمنة لنموهم.

كما شهدت الفعالية مشاركة متميزة من أصدقاء حقوق الطفل، الذين قدموا كلمة أكدت أهمية تعزيز الوعي بحقوق الأطفال بين أقرانهم، إلى جانب عرض فيديو سلط الضوء على أنشطة وإنجازات هذه المبادرة.

وعلى مدار اليوم، قدم طلاب من مدارس الشروق الخاصة، ودبي الوطنية، ومجمع زايد التعليمي، عروضاً فنية وثقافية، تناولت قضايا التعليم والمستقبل، بينما قدمت مدرسة دبي للتربية الحديثة، حوارات تفاعلية حول أهمية التعليم، ودور الأطفال في بناء مستقبل أفضل.