عجمان تُنوع الخيارات السياحية بوجهات عصرية

عززت إمارة عجمان تجاربها السياحية عبر مشاريع وخدمات مبتكرة تلبي تطلعات الزوار الباحثين عن الاستمتاع والثقافة والاستجمام، ضمن طيف متنوع من المقاصد التي تجمع بين الوجهات العصرية، والمحميات الطبيعية، والمعالم التراثية، بما يضمن تجربة سياحية متكاملة.

وبفضل التركيز على إبراز هذه المقومات، نجحت عجمان في ترسيخ مكانتها إحدى الوجهات السياحية البارزة التي تستقطب الزوار من داخل الدولة وخارجها، مقدمة تجربة تمزج بين الأصالة والحداثة. وأسهم التطور النوعي في مشاريع البنية التحتية السياحية، ولا سيما في القطاع الفندقي وتطوير الشواطئ والمرافق الترفيهية، في تعزيز جاذبية الإمارة ورفع تنافسيتها السياحية.

وتأتي مشاركة عجمان ضمن حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي تُنظّم هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة» بتنفيذ وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إبراز جماليات الوجهات السياحية ودورها في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية في دولة الإمارات.

يُعد مرسى عجمان، الواقع في قلب المدينة، من أبرز الوجهات السياحية العصرية، حيث يوفر أجواء هادئة وإطلالات خلابة على البحر، إلى جانب مسارات مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات، وبرنامج متنوع من الفعاليات الترفيهية.

ويمتد المرسى على مساحة تتجاوز 140 ألف متر مربع، ويقع بالقرب من مجموعة من الفنادق الفخمة، من بينها فندق فيرمونت عجمان وعجمان سراي، إضافة إلى قربه من منطقة عجمان الحرة. ويضم المرسى مساحات مفتوحة للعائلات والأطفال، ونافورة مائية تفاعلية، وساحة رئيسة تستوعب نحو 3000 زائر.

كما يحتضن مجموعة من المطاعم والمقاهي المطلة على البحر، ومحال البيع بالتجزئة، إلى جانب أكشاك تسوق في ممرات مفتوحة. ويتيح المرسى الاستمتاع برحلات بحرية تستمر ساعتين تتضمن بوفيهاً متنوعاً وبرنامجاً فنياً، فضلاً عن ممشى عصري لممارسة الأنشطة الرياضية.

يمثل الحصن الأحمر أحد أبرز المعالم التاريخية في إمارة عجمان، وقد شُيّد في الأصل من أربع غرف وبرجين قبل أن يتم توسيعه في ثمانينيات القرن الماضي. ويتميز بجدرانه الحمراء واستخدام خشب الصندل في بنائه، إلى جانب بئر تقليدية تحيط بها الأشجار المحلية.

ويعكس الحصن براعة العمارة التقليدية، حيث يجمع بين التصميم العربي الأصيل وتقنيات الترميم الحديثة، وتبرز تفاصيله في الأقواس والزخارف والمنحوتات، فيما يتيح للزوار استكشاف ساحاته وغرفه التاريخية التي تجسد ملامح التراث الثقافي للمنطقة. تُعد منطقة الزوراء من أبرز الوجهات السياحية في عجمان، لما تضمه من مشاريع ترفيهية ومرافق متنوعة، إلى جانب محميتها الطبيعية الغنية بأشجار المانغروف والطيور، وملاعب الجولف والمنتجعات العصرية.

ويُعد شاطئ الزوراء وجهة مثالية تجمع بين الطبيعة الخلابة والمرافق المتكاملة، بفضل مياهه النقية ورماله الذهبية وأجوائه الهادئة، إضافة إلى مناطق لعب الأطفال والمساحات المخصصة للتنزه والأنشطة الرياضية، فضلاً عن المقاهي والمطاعم المتنوعة.

أما محمية الزوراء، فتُشكل مقصداً لعشاق السياحة البيئية، حيث توفر بيئة طبيعية غنية بالمانغروف والطيور المقيمة والمهاجرة، إلى جانب تنوع الحياة البحرية. كما تتيح المحمية جولات استكشافية بقوارب الكاياك داخل غابات المانغروف. وتضم المنطقة ممشى مارينا الزوراء الذي يضم أكثر من 25 مطعماً وخيارات ترفيهية متعددة.