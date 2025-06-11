«الوطنية لحقوق الإنسان» وشرطة دبي تبحثان توطيد العلاقات

زار وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، شرطة دبي.

وكان في استقبال الوفد، اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وعدد من كبار الضباط وأعضاء الهيئة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة بهدف توطيد علاقات الشراكة المؤسسية مع الجهات المعنية، وتطوير آليات العمل المشترك لضمان استدامة منظومة حماية حقوق الإنسان على مستوى الدولة، بما يتماشى مع التزامات دولة الإمارات الدولية والمعايير العالمية ذات الصلة.

وقال مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: «إن هذه الزيارة تندرج ضمن اختصاصات الهيئة في بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية بإنفاذ القانون، وعلى رأسها القيادة العامة لشرطة دبي، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتكريس مبادئ الكرامة الإنسانية، والعدالة، والمساواة».

وأشاد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي بالدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان على المستوى المؤسسي والمجتمعي.

وقال: «إن شرطة دبي، بتوجيهات سيدي معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تضع في صميم استراتيجيتها الالتزام التام بأعلى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.

ونحن نرحب بكل أشكال التعاون البناء مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لما لها من دور فاعل في إثراء منظومة العمل الحقوقي بالدولة. ونؤكد التزامنا الكامل بالمشاركة الفاعلة في جميع المبادرات التي تسهم في ضمان بيئة آمنة، عادلة، وشاملة تراعي احتياجات كافة أفراد المجتمع».

واطلع الوفد على جهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان في حماية وصون حقوق مختلف شرائح المجتمع، وجهود الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في حفظ حقوق النزلاء والنزيلات.

كما شهدت الزيارة مناقشات موسعة حول آليات تعاون مستقبلية، وخطط عمل تنفيذية شاملة تتناول مختلف المحاور ذات الصلة، بما في ذلك تعزيز التوعية الحقوقية، وتطوير البرامج التدريبية التخصصية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية مشتركة لعدد من المواقع والمرافق الأمنية والخدمية.