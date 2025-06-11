شرطة دبي و«الموانئ والجمارك» تتعاونان في تعزيز الأمن

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الجهتين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتعزيز مستوى الأمن والسلامة في الإمارة.

وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومن جانب المؤسسة، ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل مشترك بين الطرفين بشأن تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التعاون في مجالات تبادل البيانات والمعرفة لتعزيز الأداء الأمني والجمركي، إلى جانب التدريب والتأهيل لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية، وإطلاق مبادرات مجتمعية وحملات توعوية، والمشاركة في تنفيذ مشاريع مستقبلية.

وقال ناصر النيادي: «توقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي يُجسد التزامنا المشترك بتعزيز منظومة الأمن والاقتصاد في الإمارة».

وبدوره، قال اللواء خليل المنصوري: «تمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين شرطة دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بما يخدم الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار».