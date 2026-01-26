شرطة دبي تفتح باب التسجيل لمشاركة المتطوعين في «سوات 2026»

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن فتح باب التسجيل للمتطوعين الراغبين بالمشاركة في النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، الذي سيُقام من 7 إلى 11 فبراير المقبل في المدينة التدريبية بالروية، دبي.

ويأتي هذا الإعلان انطلاقاً من حرص شرطة دبي على تعزيز ثقافة العمل التطوعي وإشراك المجتمع في الفعاليات المهمة، ومنها تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الذي بات واحداً من أبرز التحديات التي تجمع نخبة الوحدات الشرطية الخاصة وفرق التدخل السريع من مختلف دول العالم.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن طرح الفرص التطوعية ينسجم مع التوجهات الحكومية لترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة.

وقال المنصوري: «تحرص القيادة العامة لشرطة دبي، بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على بناء شراكات مجتمعية فاعلة، واستثمار طاقات المتطوعين في دعم الأمن المجتمعي، ورفع مستوى الوعي الوقائي، وتعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع».

وأضاف أن مشاركة المتطوعين في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية والفعاليات المصاحبة تسهم في اكتسابهم المزيد من الخبرات المجتمعية، وصقل مهاراتهم، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، إلى جانب التعرف على طبيعة العمل الشرطي التكتيكي عن قرب، من خلال مسابقات التحدي التي تعكس سرعة الاستجابة والتعامل مع مختلف التحديات.

ونوه العميد المنصوري بأن التجارب التطوعية السابقة أثبتت نجاح المتطوعين في دعم الفعاليات المصاحبة للأعمال الشرطية، مثل إدارة وتنظيم الحشود، مشيراً إلى حرص شرطة دبي الدائم على استقطاب الطاقات الإيجابية وأصحاب الكفاءة، وتوظيفها بما يخدم المجتمع ويعزز صورة دبي الآمنة.