765 حالة استفادت من خدمات «التدريب العلاجي بركوب الخيل» لشرطة دبي

تمكن برنامج التدريب العلاجي بركوب الخيل التابع لمركز شرطة الخيالة في القيادة العامة لشرطة دبي، من تأهيل 765 حالة علاجية شملت أطفالاً من أصحاب الهمم وعدداً من الحالات الاجتماعية، منذ إطلاق البرنامج، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، وهم: وزارة الأسرة، هيئة تنمية المجتمع بدبي، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز التأهيل الاجتماعي (عونك).

وحظي البرنامج بثقة أولياء الأمور، حيث بلغت نسبة رضاهم عن نتائجه 100 %، باعتباره من أبرز الأساليب الحديثة لتحسين بعض الإعاقات الجسدية والذهنية.

ويشرف على البرنامج موظفون مؤهلون من مركز شرطة الخيالة، وخيول مدربة ومجهزة للجلسات العلاجية، مع توفير جميع المعدات والتجهيزات اللازمة لضمان سلامة أصحاب الهمم، وذلك وفق أحدث أنظمة التدريب والرعاية العلاجية.

جاء الكشف عن نتائج البرنامج خلال جولة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لتفقد مركز شرطة الخيالة ضمن برنامج التفتيش السنوي، بحضور كل من اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، وعدد من كبار الضباط.

واطلع معاليه على جهود المركز في تعزيز الأمن والطمأنينة في مناطق الاختصاص التي تغطيها دوريات الخيالة، بما يشمل المناطق السياحية والسكنية والحيوية، ودعم مراكز الشرطة الأخرى، إلى جانب شرح مفصل حول أبرز الإنجازات، والتي تضمنت: نسبة السعادة الوظيفية 99.1 %، نسبة التدريب 100 %، نسبة الجاهزية البدنية 81.67 %، حصول مبنى المركز على الشهادة الذهبية «وصول» من بلدية دبي كمبنى مؤهل لأصحاب الهمم

كما اطلع معاليه على النتائج الجنائية والأمنية، حيث شاركت دوريات الخيالة في ضبط المركبات المهجورة والمطلوبة جنائياً، ورصد المخالفات المرورية، وتأمين الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وتنفيذ الحملات الأمنية، بما يعكس كفاءة الدوريات وفاعليتها في الوقاية من الجريمة وتعزيز الأمن الوقائي.

وتم خلال الجولة استعراض الجهود المجتمعية للمركز، وخدمات مدرسة الفروسية التابعة له، والمبادرات النوعية مثل مشروع الإسطبل الذكي، ومشاريع إعداد الاستراتيجية التخصصية وتطوير المرافق والهيكل التنظيمي، ضمن رؤية مستقبلية 2040 لتصميم مستقبل العمل الأمني وتعزيز الجاهزية والاستدامة.

واختتم معالي الفريق عبدالله خليفة المري الجولة بالإشادة بجهود منتسبي مركز شرطة الخيالة، مؤكداً أهمية العمل بروح الفريق الواحد والارتقاء بالخدمات الأمنية والمجتمعية، بما يعزز مكانة شرطة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الشرطي والأمني.