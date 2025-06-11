جمعية الصحفيين و«نسائية دبي» تتعاونان لتمكين الشباب

وقعت جمعية الصحفيين اتفاقية تعاون مع جمعية النهضة النسائية بدبي، لتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة، تُعنى بتأهيل وتمكين الشباب، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل تخصصية، وذلك في إطار مبادرات «عام المجتمع».

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مفاهيم الهوية الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية، إلى جانب دعم المشاركة المجتمعية الفاعلة لدى الفئات المستهدفة، خاصة فئتي الشباب والمرأة، والتعاون في تطوير وتنفيذ مبادرات.

وقع الاتفاقية فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وخولة راشد المطروشي، مدير إدارة فعاليات «أجيال المستقبل» في جمعية النهضة النسائية بدبي، وذلك في مقر جمعية الصحفيين بدبي.

وأعلن الجانبان عن إطلاق أولى المبادرات خلال شهر يونيو الجاري، وتشمل تنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجالات عدة.