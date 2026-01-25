«دفاع مدني دبي» يختتم برنامجاً متخصصاً في البروتوكول وفن التفاوض

اختتمت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي برنامجاً تدريبياً متخصصاً في البروتوكول وفن التفاوض الدولي، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بحضور اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني بدبي، في مقر القيادة العامة للدفاع المدني.

وشمل البرنامج الذي أقيم في مقر القيادة العامة للدفاع المدني مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية، إضافة إلى أمثلة عملية حول فنون التفاوض وأساليب إدارة الحوار في المواقف الرسمية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز مهارات المشاركين ورفع كفاءتهم المهنية.

واشتملت الدورة على تدريب المنتسبين من مختلف إدارات الدفاع المدني على أساسيات البروتوكول وقواعد الإتيكيت الرسمي، بما يعزز مهارات التواصل المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية، ويرفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المناسبات الرسمية والمحافل الدولية.

وأكد العقيد سعيد سلطان الرحومي، مدير أكاديمية الدفاع المدني بدبي، أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار حرص القيادة على تطوير مهارات منتسبيها من كلا الجنسين في مجالات التفاوض والتواصل الرسمي، ودعم قدراتهم بما يواكب متطلبات العمل المؤسسي، ويعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في المحافل الرسمية والمناسبات البروتوكولية.

من جانبها، أشارت أسماء البلوشي، مدير إدارة التدريب التنفيذي بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إلى أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء كوادر قادرة على إدارة الحوار باحترافية، والتعامل بكفاءة عالية في المواقف الرسمية والمؤسسية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.