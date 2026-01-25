عبدالله المري: رؤية شرطة دبي الاستثمار في العنصر البشري

التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منتسبي الدفعة الثالثة من الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، البالغ عددهم 59 منتسباً، يمثلون 41 دولة من مختلف قارات العالم، وذلك بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، والعميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد محمد عتيق، مدير المكتب التنظيمي للقيادة، وعدد من المسؤولين والضباط.

ورحّب معاليه بالمنتسبين، مؤكداً اعتزاز شرطة دبي باستضافة هذه النخبة من القيادات الشرطية الدولية، مشيداً بتنوع الخبرات والثقافات المشاركة في الدبلوم، لما لذلك من أثر إيجابي في إثراء التجربة التعليمية وتبادل أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي الحديث.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية يعد منصة عالمية رائدة لتأهيل القيادات، ويجسد رؤية شرطة دبي في الاستثمار بالعنصر البشري، وبناء قادة قادرين على استشراف المستقبل، وابتكار حلول نوعية للتحديات الأمنية المتسارعة، بالاعتماد على أحدث المنهجيات العلمية والتقنيات المتقدمة.

وأشار إلى أن مشاركة هذا العدد من الدول يعكس المكانة الدولية المتقدمة التي وصلت إليها شرطة دبي في مجالات التدريب والتأهيل ونقل المعرفة، ويؤكد ثقة المؤسسات الشرطية العالمية بالبرامج التخصصية التي تطورها، بما يسهم في ترسيخ الشراكات الدولية وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العالمي.

وأضاف معاليه أن الابتكار لم يعد خياراً في العمل الشرطي، بل ضرورة استراتيجية تفرضها المتغيرات المتسارعة، مؤكداً أهمية توظيف التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الجاهزية الأمنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وأمن المجتمعات.

ودعا المنتسبين إلى الاستفادة القصوى من محتوى الدبلوم، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات فيما بينهم، ونقل المعارف المكتسبة إلى مؤسساتهم الشرطية، بما يسهم في تطوير منظومات العمل الأمني في بلدانهم، وترسيخ مفاهيم الابتكار والقيادة الاستباقية في مواجهة التحديات المستقبلية.

وفي ختام اللقاء، تمنّى معالي الفريق عبدالله خليفة المري للمنتسبين التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والمهنية، مؤكداً استمرار شرطة دبي في تطوير برامجها التعليمية والتدريبية وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يعزز ريادتها مركزاً دولياً للتميز والابتكار في العمل الشرطي.