شرطة دبي وهيئة المعاشات توفران بطاقة إسعاد للمتقاعدين

وقّع مركز بطاقة «إسعاد»، التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى إسعاد المتقاعدين، وتوسيع نطاق الخدمات والمزايا المجتمعية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في ترسيخ جودة الحياة والرفاه الاجتماعي.

تهدف المذكرة إلى ضم المتقاعدين المسجلين في الهيئة إلى برنامج «إسعاد»، وتمكينهم من الاستفادة من العروض والمزايا المتنوعة التي يوفرها البرنامج، وذلك بالتزامن مع عام الأسرة في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة الأسرة ودورها ركيزة أساسية للمجتمع، وتضاف إلى المساهمات التي تدعم من خلالها الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز جودة الحياة للمتقاعدين وأسرهم ودعمهم لتأمين بيئة أكثر استقراراً وازدهاراً ينعمون من خلالها بسبل العيش الكريم.

وقع مذكرة التفاهم من جانب الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية فراس عبدالكريم حسن الرمحي، مدير عام الهيئة، ومن جانب مركز بطاقة إسعاد، العقيد صلاح المرزوقي، مدير المركز، بحضور عدد من الضباط والموظفين من كلا الجانبين.

الجدير بالذكر أن بطاقة إسعاد هي برنامج ولاء أطلقته شرطة دبي في مارس 2017 وتخول هذه البطاقة لحامليها الحصول على خصومات ومزايا حصرية في مختلف القطاعات.