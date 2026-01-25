«رماس كهرباء دبي» يجيب عن 1.6 مليون استفسار في 2025

قدّم موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي «رماس» المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية «تشات جي بي تي» ما يزيد على 1.6 مليون إجابة فورية ودقيقة باللغتين العربية والإنجليزية خلال عام 2025.

ويعتمد «رماس» على أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي لتوليد استجابات في الوقت الفعلي عن طريق استخراج المعلومات ذات الصلة مباشرة من محتوى موقع الهيئة الإلكتروني.

ومنذ إطلاقه في عام 2017 وحتى نهاية 2025، أجاب «رماس» عن أكثر من 12.7 مليون استفسار عبر قنوات التواصل المختلفة التي توفرها الهيئة.

سعيد الطاير: نواكب أحدث التقنيات لصنع فرص جديدة لخدمة الإنسان

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نواكب أحدث التقنيات المستقبلية المتقدمة لصنع فرص جديدة لخدمة الإنسان والمجتمع وتوفير تجربة رقمية سهلة وآمنة ومبتكرة لكل المعنيين.

وانسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، نتبنى أدوات الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل طرق تقديم الخدمات والتفاعل مع المتعاملين، وتحسين الإنتاجية والكفاءة، وتطوير العمل الحكومي وتسريع التحول الرقمي، بما يعزز تنافسيتنا ومكانتنا في طليعة المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم وعلى الصعد كافة».

ويتوفر «رماس» على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأنظمة «أليكسا» الذكية من أمازون، وروبوتات الهيئة، إضافة إلى منصة «واتساب بزنس» على الرقم 046019999.

ويمتاز «رماس» بقدرته الفائقة على التفاعل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم واستفساراتهم بطريقة أفضل، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق وفوري باللغتين العربية والإنجليزية (صوت وكتابة)، واقتراح خدمات بناءً على محادثة المتعامل لتسهيل الوصول للخدمة المعنية، مع ضمان تجربة استخدام آمنة وفعالة.

وإضافة إلى قدرته على التعلم، يقدم «رماس» خدمات إجرائية مثل الدفع السهل ودفع فواتير لحسابات متعددة عن طريق خيارات متعددة للدفع مثل البطاقة الائتمانية، نقودي، وغيرها من الخدمات الهادفة إلى الارتقاء بتجربة المتعامل.