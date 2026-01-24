محاكم دبي تكرّم شركاء العدالة تقديراً لإسهاماتهم في تطوير المنظومة القضائية

نظّمت محاكم دبي حفلاً لتكريم شركاء العدالة، لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في دعم مسيرة التطوير القضائي، حيث كرّم المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والقاضي عبدالقادر موسى، رئيس محكمة التمييز، شركاء العدالة، وذلك بحضور رؤساء المحاكم، وعدد من القيادات القضائية والإدارية.

وممثلي الجهات الشريكة من القطاعين الحكومي والخاص، تقديراً لإسهاماتهم الفاعلة في دعم وتطوير منظومة العدالة. ويأتي حفل تكريم «شركاء العدالة» في إطار حرص محاكم دبي على تعزيز ثقافة التقدير المؤسسي، والاعتراف بالدور الحيوي الذي يؤديه شركاء العدالة، والمبادرات النوعية، والكوادر العاملة في تحقيق أهداف المحاكم، والمساهمة في تطوير الخدمات القضائية.

تضمّن برنامج الحفل تكريم 3 فئات رئيسية، حيث بدأ بتكريم الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، الذين قدموا دعماً فاعلاً في تعزيز منظومة العمل القضائي، وأسهموا في تطوير الشراكات المؤسسية التي حققت تطورات نوعية في مستوى الخدمات المقدّمة للمتعاملين.

كما حظي القائمون على مبادرة «الغرفة الذكية» بتكريم خاص، تقديراً لدورهم في تنفيذ هذه المبادرة التي تُعد خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات القضائية، إذ توفّر تجربة متكاملة للمتعاملين عبر تقنيات ذكية تُسهّل الإجراءات، وتعزّز جودة الخدمات، وتسرّع إنجاز المعاملات.

واختُتم برنامج التكريم بتكريم الموظفين المنتهية خدماتهم بعد سنوات من العطاء، عرفاناً بمساهماتهم الفاعلة وخبراتهم القيّمة التي أسهمت في دعم الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى العمل القضائي.

وبهذه المناسبة، أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن حفل التكريم يعكس الاعتزاز والامتنان بالجهود التي بذلها جميع من أسهم في دعم منظومة العدالة وتطوير الخدمات القضائية.

مشيراً إلى أن ما تحقق من تحولات نوعية ونتائج ملموسة في الأداء المؤسسي والخدمات المقدّمة هو ثمرة التعاون البنّاء وروح الشراكة والعمل الجماعي بين مختلف الجهات، بما يسهم في تعزيز فعالية منظومة العدالة وجودة الخدمات، ويضع محاكم دبي في مصاف الجهات القضائية المتقدمة عالمياً.