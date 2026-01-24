اعتماد ترسية المرحلة الثانية لمركز البيانات الأخضر لـ«ديوا الرقمية»

تفقّد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سير الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مركز البيانات الأخضر، التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابعة لمجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يعمل بالطاقة الشمسية، في منطقة ورسان في دبي. كما شملت زيارة معاليه اعتماد ترسية المرحلة الثانية من المشروع.

ويعد المركز الرابع من مراكز البيانات الخضراء التابعة لشركة مورو، ما يعكس التزامها المستمر بتعزيز الاستدامة الرقمية وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر مركز البيانات الأخضر لمورو في منطقة ورسان، الذي تبلغ قدرته الكلية أكثر من 100 ميغاواط، خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً للحلول الرقمية المستدامة. وتبلغ المساحة الإجمالية للمركز أكثر من 66,000 متر مربع، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى في النصف الثاني من العام الجاري.

ورافق معاليه في الجولة المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو.

واطّلع معالي الطاير خلال الجولة على التقدم المحرز في أعمال الإنشاء التي تتيح توفير حلول متقدمة في الحوسبة السحابية وخدمات الاستضافة السحابية، بما يواكب أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والاستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «يجسد مركز البيانات الأخضر رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى بناء مستقبل قائم على أسس الاستدامة والابتكار.

ونسهم من خلال مراكز البيانات الخضراء التابعة لمورو في تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في الاقتصاد الأخضر من خلال تقديم نموذج عالمي رائد نثبت من خلاله أن المستقبل يُبنى على ركيزتين أساسيتين هما الطاقة النظيفة بوصفها ركيزة للاستدامة البيئية، والذكاء الاصطناعي بوصفه محركاً للتقدم والكفاءة».