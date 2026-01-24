أحمد بن سعيد ومنصور بن محمد يشهدان تخريج الدفعة الأولى من «أكاديمية دبي الصحية للقيادة»

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، حفل تخريج الدفعة الأولى من «أكاديمية دبي الصحية للقيادة» التي ضمت 40 خريجاً وخريجة، ضمن برنامج «قيادة الأنظمة الصحية» بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، وذلك في متحف المستقبل بدبي.

وهنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الخريجين بهذه المناسبة، مؤكداً أهمية الاستثمار في الكفاءات القيادية القادرة على الإسهام في تطوير القطاع الصحي، وقال سموه: «تواصل دبي، بتوجيهات القيادة الرشيدة، دعم التحول في مستقبل الرعاية الصحية عبر بناء منظومة قيادية مؤهلة لتحقيق التغيير والاستدامة».

وأضاف سموه: «نبارك للخريجين والخريجات تخرجهم من الدفعة الأولى لأكاديمية دبي الصحية للقيادة... كلنا ثقة بأن قيادات اليوم ستسهم في رسم مستقبل الرعاية الصحية بما يعزز جودة الحياة وصحة مجتمعنا».

كما أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازه بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج، مشيراً إلى أن تطوير الكوادر المتخصصة يمثل ركيزة أساسية لبناء نظام صحي مستدام، يرتكز على المعرفة والبحث العلمي، ويواكب أفضل الممارسات العالمية، متمنياً للخريجين كل التوفيق في تأدية رسالتهم على الوجه الأكمل.

حضر الحفل كل من الدكتورة رجاء عيسى القرق، عضو مجلس إدارة «دبي الصحية»، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة، والدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية».

والدكتورة إليانور موراي، المدير الأكاديمي وزميل أول في الممارسات الإدارية بكلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، والدكتور مارك أوبراين، مدير برنامج قيادة الأنظمة الصحية، وزميل مساعد في كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد.

من جانبه، أشار الدكتور علوي الشيخ علي، في كلمته خلال الحفل، إلى أن برنامج «قيادة الأنظمة الصحية» يشكل منصة لإعداد كفاءات مؤثرة وملهمة، قادرة على دفع التحول في الرعاية الصحية والارتقاء بها نحو مستويات جديدة من التميز، لافتاً إلى أن البرنامج يعزز أسس منظومة صحية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، بما يخدم متطلبات الجميع ويواكب التطلعات نحو المستقبل.

وأكد الدكتور عامر شريف أن إطلاق «أكاديمية دبي الصحية للقيادة» وبرنامج «قيادة الأنظمة الصحية» جاء برؤية تستهدف إعداد قيادات قادرة على قيادة التحول في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن الخريجين يترجمون هذه الرؤية عملياً من خلال توظيف معارفهم وخبراتهم ضمن منظومة «دبي الصحية»، بما يعزز جودة الرعاية الصحية.

وأعرب الدكتور شريف عن شكره لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمهما ورعايتهما لهذا البرنامج. كما ثمن دور الشركاء: طيران الإمارات، ومطارات دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، تقديراً لدعمهم وإسهامهم الفعال في تحقيق أهداف برنامج «قيادة الأنظمة الصحية».

من جهتها، قالت الدكتورة إليانور موراي: «يعكس تخرج هذه الدفعة وحصولهم على شهادة معتمدة بالشراكة بين «دبي الصحية» وكلية سعيد لإدارة الأعمال تتويجاً لمسيرتهم التعليمية المتكاملة، إذ جمع البرنامج نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية والخبراء العالميين، الذين أسهموا في إثراء النقاشات العلمية، وتعزيز التفكير النقدي، وتوسيع فهم المشاركين لمفاهيم القيادة في الأنظمة الصحية».

بدوره، قال الدكتور مارك أوبراين: «يجسد تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية دبي الصحية للقيادة التزاماً مشتركاً بإعداد قيادات قادرة على إحداث التحول وقيادة التغيير»، مشيراً إلى أن خريجي البرنامج حققوا تقدماً لافتاً، بما يسهم في تعزيز التميز والابتكار في المنظومة الصحية بدبي خلال السنوات المقبلة.

يُذكر أن «أكاديمية دبي الصحية للقيادة» قد أُطلقت في سبتمبر 2024، إلى جانب برنامجها الافتتاحي «قيادة الأنظمة الصحية»، في إطار التزام «دبي الصحية» بإعداد القيادات في قطاع الرعاية الصحية، وتبني أفضل الممارسات في تحسين جودة الرعاية والارتقاء بصحة الإنسان.

وقد صُمم برنامج «قيادة الأنظمة الصحية» بالشراكة بين «أكاديمية دبي الصحية للقيادة» وجامعة أكسفورد ممثلة بكلية سعيد لإدارة الأعمال، بهدف إعداد وتأهيل القيادات والمواهب القادرة على الإسهام في تطوير قطاع الرعاية الصحية.

