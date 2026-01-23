حمدان بن زايد: «قطارات الاتحاد» ركيزة أساسية في منظومة النقل الوطنية

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل في أبوظبي، وفداً من شركة قطارات الاتحاد برئاسة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، للاطلاع على أبرز إنجازات الشركة ومستجدات مشاريعها.

وخلال اللقاء، اطلع سموه على عرض شامل تضمن الإنجازات التي حققها قطار البضائع، حيث نقل أكثر من 6.5 ملايين طن من حبيبات الكبريت، وأكثر من 10 ملايين طن من الأحجار والحصى، إضافة إلى 148,000 حاوية، ما يؤكد دوره الفاعل في تعزيز حركة التجارة في الدولة. وأسهم القطار في إزالة نحو 500,000 رحلة شاحنة في منطقة الظفرة، من خلال نقل المواد السائبة والحاويات عبر شبكة السكك الحديدية.

وأكد سموه أن مشروع قطارات الاتحاد يعد ركيزة أساسية في منظومة النقل الوطنية، وأحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية المستدامة، وذلك في إطار التوجيهات والدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لشبكة السكك الحديدية الوطنية ويجسد المشروع هذه الرؤية من خلال تطوير منظومة نقل وطنية متكاملة وحديثة تشمل قطاري البضائع والركاب، وتسهم في دعم التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

واستعرض وفد الشركة مستجدات مشروع قطار الركاب، وجاهزية محطاته التي ستربط بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة على مراحل، وهي أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة والسلع والظنة والمرفأ ومدينة زايد ومزيرعة والفاية والذيد، ما يضمن توفير خدمات تنقل آمنة وسهلة وموثوقة للمواطنين والمقيمين والسياح.