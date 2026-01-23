مكتوم بن محمد يعزي في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأبناء الفقيد وعائلته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، واجب العزاء، خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأبناء الفقيد وعائلته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.